TİK TOK

Son yılların iletişim ağı artık internet sosyal paylaşım siteleri ve haber sitelerdir. Bunu kabul etmek gerekir. Kim ne derse desin bundan da kaçış yok.

Bir zamanların gazetesi, televizyonu şimdinin sosyal paylaşım siteleri… Masa üstü, diz üstü bilgisayarlar bile arık eski önemini yitirmiştir.

Cep telefonlarıysa günümüzün medya ayağı niteliğinde varlığını sürdürüyor.

Facebook, Twetter, instagram derken şimdi de Tik Tok uygulaması dikkatimi çekti. Çünkü sürekli Facebook ve instagram sayfama Tik Tok paylaşımları düşüyor.

Tik tokla ilgili yaptığım araştırmada, şu bilgilere ulaştım:

Tik Tok uygulaması 2016’da geliştirilmiş bir uygulama;

2017 de 130 Milyon, 2018 de Milyon indirim sayısına ulaşmış. Şu an itibari ile 800 milyondan fazla kullanıcısı var.

660 milyon kullanıcının 500 milyonu aktif kullanıcı niteliğinde,

150 milyon kullanıcı Çin Halk Cumhuriyeti’nden…

20 milyonu ise Hindistan’dan…

75 farklı dilde içerik üretilmiş…

Köşe yazarları; çocukların nasıl bir tehlikede olduğuna dikkat çekiyor ve anne babaları uyarıyorlar; “Çocuklarınızı koruyun, evinizin içinde tehlike var!” diyorlar.

“Tik Tok” sosyal paylaşım platformu değil, her sosyal paylaşım platformu çocuklar için ciddi anlamda büyük tehlikeler oluşturmaktadır.

Ben işin bu yanında değilim.

Birçok ülkeden görüntü ve videolar mevcut; videolar, fotoğraflar, genelde komik, güldürü, meslek ve iş kolları üzerine.

Cinsellikte yok değil.

Ülkemizdeki videoların yüzde doksanı cinsellik ve küfür üzerine…

Cem Yılmaz “Bana soytarı diyenler Tik Tok videolarına baksın” demiş.

Hiç de haksız değil!

Ağza alınmayacak küfürler Tik Tok paylaşımlarında.

Ülkenin ne durumda olduğunu Tik Tok’a girerek görebilirsiniz.

Küfür, kadın, cinsellik ve basit bayağı görüntüler.

İnanın başka bir şey yok.

Kimse kusura bakmasın;

“Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz.”

“Görünen köy kılavuz istemez”

“Ne ekersen onu biçersin.”

“Nereye gidiyoruz böyle?” diyorsanız.

“İsterseniz bir Tik Tok’a bakın!” derim.