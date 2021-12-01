2021’de En Çok Kullanılan Ücretsiz Whatsapp Takip Uygulamaları

Dijital teknolojilerin hayatımıza olan etkisi günden güne daha da kuvvetleniyor. Böylesine bir ortamda özellikle ebeveynseniz çocuğunuzun aktivitelerini takip etme ve onu dijital ortamlarda güvende tutma ihtiyacı hissediyorsunuz. Eşimle bu süreçte çocuğumuzun, özellikle Whatsapp ve Instagram gibi sosyal araçları kullanırken güvende olmasını sağlamak için birçok yöntem denedik. Bunlar arasında en memnun kaldığımız yöntem ise şüphesiz Whatsapp takip programları.

Bu tarz programlar sayesinde çocuğum dijital ortamdaki aktivitelerini takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda onu kötü niyetli kişilere karşı da koruyabiliyoruz. Peki bizim gibi ebeveynlerin en çok tercih ettiği Whatsapp izleme yöntemi ne kadar etkili? Bu tarz programları ne şekilde kullandık ve en çok hangi programı beğendik? 2021’de en çok beğenilen ücretsiz Whatsapp takip uygulaması hangisi? Programı kullanmaya başlamadan önce bizim de en çok merak ettiklerimiz arasında yer alan bu soruları sizler için detaylıca yanıtlayamaya çalışacağım.

Başlamadan Önce: Whatsapp Mesaj Takibi Hakkında Merak Edilenler

Uygulamaları sizin için sıralamadan önce ebeveynlerin bu programlar hakkında birçok sorusu olduğunu biliyorum. En sık sorulan soru ise tam olarak nasıl bir izleme teknolojisinin kullanıldığı. Whatsapp casus programları olarak da nitelendirilen bu tarz programlar, çocuğunuzun telefonuna kurulacak olan bir uygulama sayesinde çalışır. Uygulama vasıtasıyla çocuğunuzun Whatsapp aktiviteleri, mesajları ve kimlerle konuştuğu gibi verileri size tanımlanan bir panel üzerinden görebilirsiniz.

Ebeveynler için Whatsapp mesaj takibi hakkında merak edilen bir diğer nokta ise Whatsapp üzerinden paylaşılan medyalar. Bu tarz uygulamaların bir kısmı sadece mesajların okunmasına izin verirken daha gelişmiş ve profesyonel uygulamalar, çocuğunuzun paylaştığı ve ona gönderilen medyaların takip edilmesine de olanak verir. Başkasının Whatsapp mesajlarını okumak için ideal yöntem olan bu uygulamalar hakkında ise birçok detay mevcut.

Ebeveynler Tarafından 2021’de En Çok Tercih Edilen Whatsapp Takip Uygulamaları

Ebeveynlik sorumluluk almak demektir. Bu bağlamda eşim ve ben işteyken çocuğumuzu yakından takip edebileceğimiz bir takip programı bulmak için çok çalıştık. Onlarca farklı opsiyonu değerlendirdik. Aralarından beğendiklerimiz oldu. Fiyat performans açısından bizi hayal kırıklığına uğratanlar oldu. Özellikle ücretsiz Whatsapp takip programı adı altında öne çıkan mSpy uygulamasını listede gönül rahatlığı ile en zirveye yerleştirdik. Telefona uzaktan casus yazılım yükleme gerekiyorsa 2021 yılında en çok tercih edilen Whatsapp takip uygulamalarını aşağıdaki listede sıralayabiliriz:

1. En İyi Whatsapp Takip Uygulaması: mSpy

Hem kullanım kolaylığı açısından hem de fiyat performans kriterleri göz önünde bulundurulduğunda en öne çıkan program mSpy oldu. Özellikle basit arayüzü ve kapsamlı kullanım seçenekleri sayesinde diğer ücretsiz Whatsapp takip programlarında görmediğimiz esnekliği sunuyor. Özellikle detaylı takip özellikleri sayesinde sadece mesajları göstermenin ötesinde bir kullanım deneyimine sahip.

Whatsapp takip programı ücretsiz seçenekler arasında yer alan mSpy uygulamasını rakiplerinden ayıran farklı özellikler de mevcut. Özellikle medya görüntüleme seçenekleri sayesinde çocuğunuzun diğerleriyle paylaştığı ses, imaj ve video dosyalarını da görüntüleyebiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra başkaları tarafından çocuğunuza gönderilen medyaları da görüntüleme imkanına sahip oluyorsunuz.

2. mSee Ücretsiz Whatsapp Takip Programı

Whatsapp takip programları arasında öne çıkan bir diğer opsiyon da mSee uygulaması. Her ne kadar kullanım kolaylığı ve özellik zenginliği açısından mSpy kadar iyi olmasa da birçok kullanıcı uygulamayla alakalı olumlu yorum bırakmış. mSee’in öne çıkan özellikleri arasında root gibi detaylı kurulum talimatları gerektirmemesi yer alıyor. Bu sayede kurulacak olan uygulama sayesinde hemen Whatsapp takip programı kullanılmaya başlanabiliyor.

Aynı şeklide kullanım özellikleri arasında Whatsapp mesaj takibi haricinde web geçmişi, arama takibi, SMS ve metin mesaj takibi gibi özellikler de yer alıyor. Ebeveynler tarafından en çok beğenilen özellik ise GPS üzerinden çocuklarının anlık olarak konum takibini yapabilmeleri özelliği.

3. PhoneFx Farklı Özellikleri Bir Arada Barındıran Whatsapp Takip Uygulaması

PhoneFx mSpy uygulaması ile benzer olarak gelişmiş multimedya seçenekleri sunan bir WhatsApp mesaj takip programı olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda özellikle metin mesajlarının takibi, arama kaydı takibi, GPS konum paylaşımı gibi son derece gelişmiş seçenekler sunuyor. Tüm bunların yanı sıra PhoneFx’in sunduğu diğer özellikler arasında internet geçmişi takibi, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya aktivitelerinin izlenmesi gibi özellikler de mevcut.

4. SpyBubble – Basit Fakat İşlevsel Whatsapp Mesaj Takibi

Önceliği basitlik ve işlevsellik olan kullanıcılar için öne çıkan bir uygulama olan SpyBubble, başkasının Whatsapp mesajlarını okuma için en ideal seçeneklerden biri. Casus yazılım olarak farklı cihazlara kolaylıkla kurulabilen SpyBubble uygulaması ile hem aktivite takibi hem de mesaj okuma ve arama aktivitesi takip etme gibi özellikler kullanılabilmektedir.

5. MobilSpy – Çok Amaçlı Whatsapp Takip Programı

MobilSpy ebeveynler tarafından kullanılabilecek bir uygulama olmakla birlikte profesyonel amaçlarla patronlar tarafından da kullanılan bir uygulama. Fakat MobilSpy uygulaması daha çok ebeveynler tarafından Whatsapp mesaj takibi amacıyla tercih ediliyor. Diğer ücretsiz Whatsapp takip programı opsiyonlarına benzeyen MobilSpy’ı kullanmak için takip edeceğiniz cihaza yüklemelisiniz.

6. FlexiSpy Whatsapp Mesaj Takibinde Yeni Boyut

Kullanıcılar tarafından en çok beğenilen ve tercih edilen Whatsapp takip uygulamaları arasında yer alan FlexiSpy birçok özelliği de bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında kullanıcıların en çok hoşuna giden özellik ise uygulamanın tüm cihazdaki tüm dijital iletişimi takip etmeye olanak veren yapısı. FlexiSpy Whatsapp takip programı içerisinde hem lokasyon takibi hem arama kayıtları hem de sosyal medya aktivitelerinin takibi gibi birçok opsiyon mevcut.