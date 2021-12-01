Freelancer Olarak Bir İş Hayatı Mümkün Mü?

Değişen yaşam şartlarına ve iş dünyasına bağlı olarak, toplumsal ve bireysel düzeyde işlere ve profesyonel iş hayatına bakış açısı da radikal bir şekilde değişmiştir. Yaşam tarzlarında meydana gelen değişim, beraberinde bir dönüşümü de getirmiş, iş sahalarında oldukça yenilikçi ve sıra dışı akımlar meydana gelmeye başlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin son hızla ilerlemesi ile beraber iş sahaları daha çok bu alanlara kayarken geleneksel iş alanları da faaliyetlerine devam etmektedir. Devam eden bu süreç önemli bir farkı da ortaya koymaktadır. Freelance çalışma iş hayatı bağlamında çalışma hayatını önemli derecede değiştirmiştir. Bugün neredeyse her bir birey, freelance işlerhakkında az da olsa genel düzeyde bilgi sahibidir. Kişilerin kurumsal aidiyetlikleri olmadan serbest ve iş odaklı bir çalışma düzeni ya da iş hayatı olan freelance faaliyetler, akıllara freelancer nedir? sorusunu getirmektedir. Bu soru ile beraber freelancer olarak bir iş hayatı mümkün mü ya da freelancer olarak çalışmanın geleceği var mı soruları da hemen ardından gelmektedir. Aslında bu sorulara cevap, freelance sektörü biraz yakından tanıyan kişilerin rahatça cevap verebileceği sorulardır.

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Freelancer, kişilerin kendi isteklerine ve düzenlerine bağlı olarak mekandan ve kurumsal aidiyetten bağımsız olarak anlaşılan projelerde serbest olarak çalışan kişiler olarak tanımlanabilmektedir. Freelance iş hayatı, gerek uzun vadeli sosyal güvencesinin olmayışı gerek standart maaş ya da bilinen klasik anlamı ile kurumsal kariyer inşa etme süreçlerinde henüz tam olarak dikkate alınmaması nedeni ile gelecek vaat eden bir alan olarak görülmeyebilir. Bu açıdan freelance olarak çalışmanın avantajları ve dezavantajlarının olduğunu söylemek mümkündür. Freelance çalışmanın avantajları arasında kişilerin rahat ve kendilerine ait bir ortamda mekan ya da zaman kısıtlaması olmadan çalışabilmeleri yer almaktadır. Bununla beraber istenilen proje ya da iş, beceri ve yetenekler doğrultusunda yapılabilmektedir. İstek doğrultusunda bir iş yapmak, genellikle motivasyonu artıran ve işin keyifle yapılmasını sağlayan önemli bir katma değer ortaya çıkartmaktadır. En nihayetinde ise özgür, serbest ve stres seviyesi kurumsal işlere göre daha düşük olan freelance çalışma hayatı, oldukça keyifli bir profesyonel kariyer inşasını mümkün hale getirebilmektedir.

Freelance çalışmanın dezavantajlarını da ele almak ve tahlil etmek bu alanda faaliyet göstermek isteyen kişiler için önemlidir. Freelancer olmanın ne yazık ki birden fazla dezavantajı vardır. İlk olumsuz tarafı sabit bir gelir düzeyinden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü freelance iş alanları yazılımdan metin yazarlığına, grafik tasarımından online eğitmenliğe kadar birçok alana yayıldığı için her bir alanın uzmanlık ücretlendirmeleri ile sabit bir iş ya da projede çalışma güvencesi yoktur. Yani bir grafik tasarımcısı için kendisine rakip olabilecek binlerce freelance grafik tasarımcısı vardır. Bu nedenle freelance iş alanındaki rekabet, ücretlendirmeleri kırabileceği gibi sürekli bir işin olması durumunu da belirsiz hale getirmektedir. Bir diğer olumsuz tarafı, iş ya da proje bazlı çalışıldığı için, sosyal güvence ya da sigorta anlamında bir getirisi yoktur, bu nedenle bazı haklardan mahrum kalma durumu olasıdır. En nihayetinde olumsuz niteliklerinden birisi de çalışma şekli, saati ve çalışma hızı kişinin kendisi tarafından belirleneceği için disipline girmek kişinin kendi otokontrolüne bağlıdır. Genel hatları ile konu ele alındığında freelance olarak çalışmak, düzenli ve de sabit bir gelir sağlamadığı için ekonomik istikrar elde etme durumu kişileri düşündürebilmektedir. Ancak yapılan işin sunduğu tatmin ve çalışma özgürlüğü, birçok kişi tarafından freelancer olarak bir yaşam ve iş tarzını mümkün kılmaktadır.