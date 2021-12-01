Hasır Sepet Modelleri

Ev dekorasyonun vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen hasır sepetler bulunduğu ortama huzur veren, geleneksel ve aslında biraz da tanıdık eşyalardan biridir. Hasır sepet evin hangi köşesine yerleştirirseniz yerleştirin eve uyum sağlayabilme özelliği ile de öne çıkmaktadır. Gardıroplarınızda, mutfaklarınızda, salonlarınızda, banyolarınızda dekoratif bir kullanım sağlayan hasır sepetler ev dekorasyonu için olmazsa olmazlar arasına girdi.

Günümüzde yaşam alanlarının küçük mobilyaların ise büyük olmasından kaynaklı bazı eşyalara yer kalmayabilmektedir. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığında da hasır sepet kullanımı ile hem sıcak bir görünüm hem de eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz bir alan yaratmak isteyebilirsiniz.

Hasır Sepetler Zamana Meydan Okuyor!

Evlerinizin her köşesinde kendine uygun bir yer bulabilen hasır sepetler zamana meydan okuyor. Hasır sepeti aynı zamanda evcil hayvanınız varsa ona sıcak bir ortam sunabilmek adına içine bir minder yerleştirip kullanmasını sağlayabilirsiniz. Hasır sepet kullanım alanları oldukça fazladır.

Salon içinde değil de banyonuzda kullanmayı planlıyorsanız en sık kullanım şekillerinden biri olan çamaşır sepeti olarak kullanabilirsiniz. Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen hasır sepetler, kullanım rahatlığı, sıcak ve dekoratif görünümü ile sıklıkla tercih ediliyor.

Hasır Sepet Kullanım Alanları

Hasır sepetlerin birbirinden farklı ebatlarda ve şekillerde tasarlanabilmesi ile farklı alanlarda kullanımı da oldukça kolaylaşmıştır. Banyo içerisinde rulo yaptığınız misafir havlularınızı yerleştirebileceğiniz dikdörtgen bir hasır sepet banyonuzun atmosferini değiştirecektir. Hasır sepet eğer mutfakta kullanılacaksa genellikle meyve ya da ekmek sepeti olarak gözümüzde canlanmaktadır.

Ayrıca hasır piknik sepetleri de geçmişten günümüze piknikle özdeşleşmiş detaylardan biridir. Mutfak içerisinde hasır sepet kullanımı mutfağın daha sıcak ve zarif görünmesini sağlayabilmektedir. Hasır sepetler bulundukları ortama sıcacık hale getiren her evde bulunması gereken detaylardan biridir.

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