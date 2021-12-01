Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 il için sarı, 4 il için ise turuncu uyarıda bulundu. İşte 3 Aralık cuma günü hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir’in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGARIN HIZI 70 KM ÇIKACAK

Rüzgarın ise genellikle Kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege’de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



METEOROLOJİ’DEN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale ve Manisa için sarı, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla için turuncu uyarıda bulundu.