Unisalver Ürünleri Neler ?

Ürünler bitkilerin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiştir ve yeni ihtiyaçlar ortaya çıktıkça da geliştirilmeye devam edilecektir.

Uni-Balancer; Bitkilerin çoğalma dönemlerinde en çok ihtiyaç duydukları mineral fosfordur. Çiçeklenme döneminde, köklenme döneminde, büyüme evresinde ya da meyve üretme aşamasında bitkiler sürekli fosfara ihtiyaç duyar. Uni- Balancer 5.5 ve 7.5 PH dengesi ile bunu bitkilere ihtiyaç duyduklarını verir.

Uni-Boramın; Kalsiyum, potasyum, azot, fosfor içeriği ile bitkilerin köklenme, döllenme, çiçek ve meyve gibi tüm aşamalarında sorunsuz bir üretim sağlar. Ayrıca polen kalitesini artırır, aroma ve tat kazandırır. 5-7 Ph dengesine sahiptir.

Uni-Calomin; Köklenme ve kök hastalıklarında etkilidir. Demir dengesini sağlarken bitkiyi hastalıklara karşı korur. İçeriğinde kalsiyum sayesinde bitki her evresinde daha güçlü olur.

Uni-Membo; Magnezyum için en iyi kaynaktır. Ürün kayıpları yaşamamanızı sağlar. Ürünlerin renk ve dokusunda olumsuz sonuçlar olmaması için magnezyum değerli bir mineraldir. Eğer bitkiler magnezyumdan yoksun kalırsa klorofil miktarı düşer, fotosentez azalır ve ürün azalır.

Uni-Mocozib; Mobid içeriğine sahiptir ve ayrıca, kobalt ve çinko ile zenginleştirilmiştir. Polenlerin çağını büyütmek için kullanılır.

Uni-Zinbo; Meyve kalitesi için gereklidir. Çiçekten meyveye dönüşme evresinde ihtiyaç duyulan üründür.

Uni-Natural; Olumsuz çevre şartlarına karşı bitkiyi aminoasitlerle korur.

Uni-Süper Fe; Biyokimyasal reaksiyon için gereklidir.

Uni-Natura; Tuzluluğu düşük seviyelere indirgenen potas kaynağından oluşur.

https://www.unisalver.com.tr/

Projemiz Hakkında Kısa Birde Bilgilendirme Videomuz : https://www.youtube.com/watch?v=e7FZfU504OU

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