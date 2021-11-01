Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan tutuklandı

Kadıköy’de metro içerisindeki anne ve kıza hakaretler savuran eli bıçaklı saldırgan yakalandı.

Kadıköy’de metro içerisindeki anne ve kıza hakaretler savuran eli bıçaklı saldırgan yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Tavşantepe-Kadıköy seferini gerçekleştiren metro hattı içerisinde yolculuk yapan E.Y., yolculardan yaşlı bir kadınla tartışmaya başladı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkaran E.Y. isimli şüpheli şahıs, yaşlı kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Bıçaklı şahıs, metrodaki başka bir kadına da hakaretler savurdu.

Yaşanan olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, E.Y. isimli saldırgan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Y., adliyeye sevk edildi, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre;

24.11.2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylemesi şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verildiği,

Aynı gün kimliği belirlenen şüpheli E.Y.’in yakalanıp gözaltına alındığı, şüphelinin eylemde kullandığı bıçağın da ele geçirildiği,

Ayrıca mezkûr eyleme maruz kalan mağdurlar N.D. ve S.D.’nin de kimlikleri belirlenip beyanlarının alındığı,

Alınan beyanlara göre olay anında şüphelinin maske takmayan bir kadınla tartıştığı ve bu tartışma esnasında yukarıda adları yazılı mağdurlara fiziki olarak saldırdığı, ayrıca elindeki bıçakla tehdit edip hakaretamiz sözler söylediği,

Şüphelinin 25.11.2021 günü itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edildiği ve aynı gün sevk edildiği İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğinin 2021/929 sayılı kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve mağdurların korunması amacıyla gereken tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü