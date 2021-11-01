Kılıçdaroğlu, CHP’li 7 Büyükşehir Belediye Başkanını, KKTC’ye Gönderdi

CHP’li 7 büyükşehir belediye başkanı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı doğrultusunda, KKTC’de temaslarda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun liderliğindeki heyet, KKTC’de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan iktidar ve muhalefet partisi liderlerine kadar birçok siyasetçiyle bir araya geldi. Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu heyet, KKTC’nin 2 sembol ismi, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ı da anıt mezarları başında andı.

CHP’li 7 büyükşehir belediye başkanı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı doğrultusunda KKTC’de temaslarda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun liderliğindeki heyette; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yer aldı.

KKTC’NİN 2 SEMBOL İSMİ UNUTULMADI

Torun ve büyükşehir belediye başkanlarının KKTC turundaki ilk durağında, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Lefkoşa Cumhuriyet Parkı’ndaki anıt mezarına ziyaret gerçekleştirdi. Anıta çelenk koyan Torun ve büyükşehir belediye başkanlarına, merhum Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş eşlik etti. Denktaş’ın kabri başında dua eden Torun ve büyükşehir belediye başkanları, daha sonra sırasıyla; Boğaz Şehitliği ile Kıbrıs Türkü’nün lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Lefkoşa yakınlarındaki Hamitköy’de bulunan anıt mezarına da ziyaretlerde bulundu. Merhum Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük, Torun ve büyükşehir belediye başkanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

BULUŞMALARIN ADRESİ, KKTC CUMHURİYET MECLİSİ OLDU

KKTC’nin 2 sembol ismini ve şehitleri andıktan sonra, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi makamında ziyaret eden heyet, sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Son olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne geçen Torun ve büyükşehir belediye başkanları, sırasıyla; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, KKTC ile ilişkileri geliştirmek üzere görevlendirilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın organizasyonu ile gerçekleşecek ziyaretler, 2 gün sürecek.