Medikaldolap.com

Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının görev sırasında giydikleri kıyafetler, genel olarak medikal kıyafetler olarak geçer. Medikal Dolap, kaliteli medikal giysiler üretmesiyle birçok sağlık çalışanının tercihi olmayı başarıyor.

Firma, ARGE uzmanları, grafik tasarım uzmanları, müşteri memnuniyeti uzmanları, yazılım uzmanları ve hekimlerin yer aldığı bir ekiple faaliyet gösteriyor. Bu sayede, en kaliteli ve tarz medikal giysilerinin üretimi yapabiliyor.

Firma, sağlık çalışanlarının rahatlıkla çalışabilmelerine imkan veren, fonksiyonel kıyafetlerin imalatını yapıyor. Sağlık çalışanı, aradığı her şeyi firmadan uygun fiyatlarla tedarik edebiliyor.

Medikal Dolap Ürünler

Medikal kıyafetler birkaç başlık altında toplanabilir. Bunlar;

Cerrahi Forma

Scrubs Takımları

Bone

Maske

Aksesuarlar

Bu ürünler, farklı tarzlarda imal ediliyor ve tamamı firmadan satın alınabiliyor. Müşteriler, aradıkları her şeyi firmada bulabiliyorlar.

Scrubs Modelleri

Scrubslar, renk ve model olarak ayrılır. Mavi, hardal, füme, bordo gibi renkleri var. Ayrıca, kadın scrubsları ve erkek scrubsları olarak ikiye ayrılır. Bunlara ek olarak, tek alt ya da tek üst scrubslar, firmadan satın alınabiliyor.

Düz scrubslarda çok fazla seçenek olduğu gibi desenli modeller de var. Müşteriler, ister düz, ister desenli scrubs satın alabilir. Firmada, her beklentiye uygun seçeneklerin olması, müşteri memnuniyeti sağlıyor. Müşteriler, kaliteli giysileri ekonomik fiyatlarla satın alabilmenin konforunu yaşıyorlar.

Bone Çeşitleri

Sağlık çalışanlarının, scrubs, maske, gibi ihtiyaçlarının yanında olmazsa olmaz ihtiyaçlarından biri de bonedir. Firma, bu noktada da çok fazla seçenekle müşterilerine çözüm sunuyor. Düz bonelerin yanında, desenli bone çeşitleri firmadan tedarik edilebiliyor.

Medikal dolap, en kaliteli ve fonksiyonel medikal giysileri, en uygun fiyatlarla sunuyor. Desenli bonelerde, 3 al 2 iki kampanyası, sağlık çalışanlarının yüzünü güldürüyor. Ancak, firma, diğer ürünlerinde de en uygun fiyatları sunmasıyla sektörde öne çıkıyor. Scrubs fiyatları, 85 TL’den başlıyor. Sadece alt veya üst scrubsların fiyatları değil, alt üst takım giysileri de uygun fiyatlarıyla memnuniyet sağlıyor.

Müşteriler, 250 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo avantajıyla, giysilerini satın alıyorlar. Üstelik saat 15:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya teslim ediliyor. Sağlık çalışanlarına, bone, maske, aksesuar ve diğer tüm ihtiyaçları için firma tek başına yeterli oluyor.