Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. Yıldönümünde Kadıköy’de törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; ebediyete irtihalinin 83. Yıl dönümünde Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı ve Erenköy Kız Lisesinde gerçekleştirilen törenlerle anıldı.

Törende; Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa ÖZARSLAN, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Şenol DİLMEN ve Kadıköy Belediye Başkan Vekili Yener KAZAK tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çelenk Sunma Törenine; Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa ÖZARSLAN, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Topçu Albay Şenol DİLMEN, Kadıköy Belediye Başkan Vekili Yener KAZAK, Siyasi Partilerin İlçe Temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık ASLAN, İlçe İdare Amirleri, Şube Müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile sona eren Çelenk Sunma Törenin ardından, Erenköy Kız Lisesi Konferans Salonunda bir anma programı gerçekleştirildi.

Programda; Erenköy Kız Lisesi öğrencilerinden oluşan “Kulelerden Sesler Söz ve Ses Korosu”nun sunduğu Atatürk konulu oratoryo gösterisi ile Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen “Beni Görmek Demek” konulu Resim, Şiir, Mektup yarışmaları ve Kros Müsabakalarında dereceye giren öğrencilerin ödül töreni de gerçekleşti.

Galeri