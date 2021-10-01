Kadıköy Bağdat Caddesinde Cumhuriyet Bayramı Kutlama Yürüyüşü

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci kuruluş yıldönümünde kutlamaların İstanbul’daki merkezi bu yıl da Kadıköy oldu. Bağdat Caddesi’ndeki Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü’nde yüz binlerce kişi Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından her yıl Bağdat Caddesi’nde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü’ne bu yıl da yüz binlerce kişi katıldı. Türk Bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde, büyük bir coşkuyla yürüyen Cumhuriyet sevdalıları, sloganlar eşliğinde şarkılara ve marşlara eşlik etti. Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yapılan yürüyüşte, Fener Alayı etkileyici görüntüler oluşturdu. Suadiye Işıklar’da, saat 19.00’da başlayan yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve eşi Rojvan Odabaşı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

“KADIKÖY, CUMHURİYETLE HESAPLAŞMA İÇİNDE OLANLARIN HEDEFİ BİR KENT”

Cumhuriyet tırından kalabalığa seslenen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’ün cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların hedefinde bir kent olduğunu söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy, cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların hedefi bir kent. Kent diyorum çünkü, bir kenti kent yapan, ona lutfedilen sınırlardan çok onu var eden kültürü, değerleri, yaşayanlarıdır ve Kadıköy, bütün bu değerlerin fazlasına sahip. Hedef kent diyorum çünkü, cumhuriyetle hesaplaşma içinde olanların bütün bu hesaplarını hayata geçirmek istedikleri, cumhuriyetin sinir uçlarına dokundukları yer Kadıköy. Bin türlü hasetlik içinde aydınlığımıza uzaktan baktıkları yer Kadıköy, En küçüğümüzden en büyüğümüze, yüzümüzden gülümsemeyi, aklımızdan cumhuriyeti, kalbimizden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü silemedikleri yer Kadıköy.”

“ÖĞRENCİLERİMİZ ATAMIZIN HUZURUNA ÇIKIP MEŞALE YAKAMADILAR”

Her yıl öğrencilerin katılımıyla yakılan meşale yakma töreninde, öğrencilerin katılımına izin çıkmadığını hatırlatan Odabaşı, “Yaklaşık 20 yıldır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları belediye başkanlarımız ve öğrencilerimizin meşale yakma töreniyle başlar Kadıköy’de. Bu artık bir geleneği, bir değeri olmuştur Kadıköy’ün. Ama ilk kez bu yıl öğrencilerimiz, atamızın huzuruna çıkıp meşale yakamadılar. Niye yakamadılar? Kim göndermedi? Bu soruların cevaplarını hepimiz biliyoruz. Kıskandılar, göndermediler çocuklarımızı; korktular göndermediler. Biz de onları her sabah okullarına uğurlayan anneleri babalarıyla, neneleri dedeleriyle yaktık o meşaleleri.” dedi.

“CUMHURİYET VE ATATÜRK SEVDASI İÇİN KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ”

Cumhuriyet ve Atatürk sevdası için kimseden izin almayız diyen Odabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İçimizdeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdası için ne kimseden izin alırız, ne nasihat, ne boyun eğeriz ne de vazgeçeriz. Tıpkı tezkereye hayır demek için kimseden milliyetçilik dersi almayacağımız gibi; tıpkı, kayyumlara karşı özgür üniversiteyi savunan Boğaziçili öğrenciler ve hocaların boyun eğmediği gibi; tıpkı, sokaklarda hak arama mücadelesi veren, cinayetlere dur diyen kadınların erkek egemen zihniyetten talimat almadığı gibi; tıpkı, parlamenter sistemi yeniden tesis etmek için, bir gün bile umudunu yitirmeden köy köy gezen, bu amaçtan bir gün bile şüphe duymayan, vazgeçmeyen vatan evlatları gibi.”

Alkışlar eşliğinde konuşmasını tamamlayan Odabaşı eşi Rojvan Odabaşı ile kalabalığı selamladı. Cumhuriyet Yürüyüşü, Kadıköy’de yıllardır okunan, geleneksel Cumhuriyet’e Bağlılık Andını Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi öğrencisi Can Keskin’in okuması ile son buldu. Yürüyüş marşlar ve sloganlarla coşku içinde sona erdi.

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