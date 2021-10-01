İzmir Labioplasti Kliniği ve Uzman Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce

İzmir kadın hastalıkları ve kadın doğum uzmanı sayısı olarak şanslı bir şehirdir. Ancak sayı olarak yeterli olmak deneyim ve yetenek olarak da eşitliği sağlamaz. Op. Dr. Nurettin Ersöz İnce uzun yıllardır İzmir’de faaliyet gösteren, hastaları tarafından güven duyulan bir isimdir. Çeşitli doktor yorum sitelerinden görebileceğiniz gibi yüzlerce iyi yorum ve iyi deneyim ile sahasında önde gelen bir isim olmuştur. Genital estetik alanında da kliniğimiz hizmet vermektedir. Labioplasti ameliyatları birçok açıdan sadece isteğe bağlı yapılan estetik operasyonlar olarak değerlendirilemeyecek kadar önemli, çoğu zaman kişi için mecburi hale gelen operasyonlardır. Sizde benzer hayatınızda benzer sıkıntıları yaşıyor veya ileriye yönelik endişeler duyuyorsanız İzmir’de labioplasti (iç dudak estetiği) operasyonlarında yetkin ve deneyimli bir doktor arıyorsanız, bize ulaştığınız takdirde arayışınızı sonlandıracağımıza inanıyoruz. Sağlıklı günler dileriz.

Labioplasti ( İç Dudak Estetiği) Nedir?

Labioplasti kadınların cinsel organında, genital bölgelerinde labium majör ve labium minör olarak adlandırılan katlantılarında çoğunlukla doğumdan başlayan ve ergenlik ile beraber ilerleyen, genişleyen, uzayan, kararan, sarkan veya düzensizleşen iç dudak yapılarının cerrahi operasyonla küçültülmesi, estetik olarak düzeltilmesi işlemlerin “labioplasti” denir. Genital bölgedeki deformasyonlar tıbbi literatürde “labial hipertrofi” olarak adlandırılır. Bu deformasyonların düzeltme işlemleri için jinekologlar arasında İngilizce olarak da bazen “Labiaplasty”olarak kullanılan labioplasti terimi özetle “dudak estetiği” anlamını taşır. Bu işleme iç dudak estetiği adı da verilmektedir. Labioplasti 1983 yılından beri başvurulan bir yöntemdir.

Genital bölgedeki iç dudakların sarkması, uzaması veya genişliğinin artması Diğer bir ifade ile labial hipertrofi genital dudak kısımlarının yapısal olarak normalden büyük, sarkık, kabarık ve geniş oluşunu tarif eder.

Labium Nedir?

Labium latince kökenden gelen ve “dudak” anlamında kullanılan kelimedir. Labia kelimesi de yine çoğul anlamda “dudaklar” anlamına gelir ve bu şekilde kullanılır. Dış genital yapının orta bölgesi dudak yapısına benzediğinden görsel olarak bu tarif kullanılmaktadır.

Vajinada İç Dudaklar Nerede, Dış Dudaklar Nerededir?

Labium minus (iç dudak) olarak adlandırılan ve vajinanın dış genital bölgesinin iç kısmında yer alan küçük dudaklara verilen isimdir. Genital bölgenin dışında yer alan ve üzeri hafif kabarcıklara sahip tümsek yapıya ise büyük dudaklar veya dış dudaklar anlamına gelen “labium majus” isimi kullanılmaktadır. İç dudaklar tüysüz bir yapıdadır. Dış dudaklar ise genital tüylere sahiptir.

Kadınların Dış Genital Bölgelerinde Hangi Yapılar Vardır?

Dış genital organını oluşturan bölgeler labium majus (büyük dudak),labium minus (küçük dudak), mons pubis (pubis tümsekçiği), vestibulum ve klitoris bölgeleridir.

Mons pubis, pubik kemiğin hemen üzerinde yer alır. Yağlı, üzeri tüylerle kaplı alandır.Labia majörünün içerisinde yer alan ve iç dudaklar olarak anılan bölge ise daha açık renk ve cinsel olarak uyarılabilen (erojen) iç dudaklardır. Üst kısımda iç dudakların kesiştiği yere de klitoris adı verilir. “Y” şeklinde üç farklı kısımdan oluşan uyarılabilen kadınların haz organıdır. Kadınlardaki klitoris erkeklerde bulunan penisin karşılığı olarak tarif edilebilir.

Labioplasti Ne İçin Yapılır?

Labioplasti işleminin temel amacı fonksiyonel problemleri ortadan kaldırmak ve/veya estetik açıdan kabul edilebilir bir görünüme ulaşmaktır. Labioplasti özellikle öz farkındalığı yüksek bireylerde psikolojik rahatlamayı beraberinde getirmektedir.

Kadınların cinsel organlarımın en önemli kısmı vajina deliğini örtmekte olan iç dudaklar ve üzerinde tüylü bir kısmın da bulunduğu dış dudaklardır. Bazı kadınların cinsel organlarındaki iç dudaklar normale kıyasla daha büyüktür. Bu durum genellikle genetik veya hormonal sebeplerden kaynaklı olabilir.

Özellikle cinsel ilişki sırasında büyük olan dudaklar vajina içine girmekte ve kişiye büyük rahatsızlık vermektedir. Beden algısında bozulmadan kaynaklı utanma ve özgüven kaybı sorunlarıyla beraber kadınlar bu şekil bozukluğu yüzünden cinsel yaşamlarında da sorun yaşamakta ve psikolojik olarak etkilenmektedirler. Duygusal yönden çekilen rahatsızlıklarla beraber sorun, cinsel ilişkide ağrı, acıya sebep olabilir. Klitorisin üzeri daha fazla deri ile kaplı olduğundan his kaybı yaşanabilir. Cinsel ilişkiden soğuma sıkça görülen bir sonuçtur.

Normal olarak bir kadın ayakta durduğu zaman iç dudaklar dış dudakların arasından görülmez. Dar kıyafetler giyildiğinde karşıdan bakıldığında genital bölgenin fark edilmesi kişi de sosyal bir rahatsızlık da yaratır.

Yaşlandıkça deformasyonların artması ile sorun kişi için çok daha rahatsız edici hale gelmektedir.

Bu ana sorunların yanında iç dudak deformasyonları (labial hipertrofi) kadınlar iç çamaşırı giyerken, dar pantolon giymek gerektiğinde de sıkıntılara sebep olur.

Sarkmış büyük iç dudaklar zamanla kıvrım oluşturmakta ve bu kıvrımlar arasındaki salgılar birikerek kötü koku da yapmaktadır. İç dudaklar ter bezleri bakımından oldukça zengindir. İç dudakların büyük olması durumunda terleme de fazla olacağından mikropların üremesi de fazla olur. Bu durum sık tuvalet sonrası hijyen sorunlarına, enfeksiyona ve kronik irritasyona yani tahrişe sebep olur. Genital bölgede mikrop kaynaklı kötü koku da oluşturur. Çiftlerin cinsel hayatları etkilendiği gibi günlük aktivitelerden sonra da genital bölgeden kötü koku yayılması kadının sosyal konumunu dahi etkilemektedir.

İç dudak sarkması sorunu kadınların yaklaşık % 20’sinde görülmektedir.

İşte bu sarkmış olan iç dudakların düzeltilmesi Labioplasti ameliyatı ile mümkün olmaktadır. Labioplasti ameliyatı öncesi ve sonrasının görsel paylaşımı yasak olduğu için bu ameliyatın ne derece fark yarattığını bu işlemi geçirmiş kadınların yorumlarından anlayabiliyoruz.

Bu sorunlara ilave olarak Labioplasti ameliyatı ile bu kıvrılmış sarkan kenarlar alınarak daha estetik ve sağlıklı bir hale getirilmektedir.

Labioplasti Ameliyat Fiyatları Ne Kadar?

Labioplasti ameliyat fiyatları her hastanın durumuna göre değişiklik gösterir.

İzmir’de Labioplasti ameliyatlarının fiyatını etkileyen ana unsurlar ameliyatın genel veya lokal anestezi ile yapılıp yapılmayacağı, öncesinde kişiye vajinoplasti adı verilen işlemlerin yapılmasının gerekip gerekmediği kararlarıdır.

Labioplasti ameliyatı genellikle erişkinliğe ulaşıldıktan sonra yapılır. Ancak acil durumlarda daha öncede yapılabilir.

İç Dudak Sarkmasının Nedenleri

Labium’larda meydana gelen büyümenin herhangi bir özgün hastalıktan kaynaklanıyor olabileceğine dair bilgi bulunmamaktadır.

Bununla beraber çocukluk döneminde maruz kalınan hormonlar ya da erişkin bireylerde bisiklet sürme, at binme gibi faktörler labium’larda büyümeyle sonuçlanabilmektedir. Diğer taraftan hamilelik esnasında artan yağ dokunun doğum sonrasında kaybedilmesi labium büyümesinin erişkin kadınlardaki en önemli sebeplerinden birini teşkil etmektedir. Doğum sonrasında labium’larda büyüme kadar labium kenarlarının düzensiz, kıvrımlı bir görüntüye bürünmesi labioplasti gerekçeleri arasında yer almaktadır.

Kadınlarda yaş ilerlemesi de bir deformasyon kaynağı olabilir. Ayrıca sık cinsel ilişki, sık enfeksiyon geçirme, fazla mastürbasyon, vakum kullanımı ve genetik sebepler iç dudak sarkması nedenleri arasında sayılabilir. Bu ameliyat sonrasında vajinal orgazm ve klitoral orgazm olumlu olarak etkilenir.

Labioplasti Ameliyatı Sık Yapılan Bir Ameliyat mıdır?

Labioplasti dünyada yaygın kullanılan ülkemizde ise son yıllarda artarak uygulanan bir vajinal estetik operasyondur. Genellikle genetik olarak iç dudaklar geniş olmakta ve bu durum estetik kaygılara ve fonksiyonel sorunlara neden olmaktadır. Zamanla kişi de bir öz güven problemi oluşmakta ve bireyin yaşamı olumsuz etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı kliniğimize toplumun her kesiminden, her yaş grubundan bu durumun düzeltilmesi için hastalar başvurmaktadır.

Labioplasti Ameliyat Kızlık Zarını Bozar mı?

Bir diğer çok merak edilen konuda bu labioplasti ameliyat kızlık zarını bozar mı şeklindedir. Bu ameliyatlar genellikle cinsel ilişki yaşamış bireyler için yapılsa da cinsel ilişki yaşamamış bakire bireyler içinde iç dudak estetiği gerekebilmektedir. İç dudaklar ile kızlık zarı arasındaki mesafe oldukça fazla olduğundan bu ameliyat kızlık zarını kesinlikle etkilemez. Hatta müdahale sonrası cinsel haz olumlu yönde de artar.

Labioplasti Ameliyat Nasıl Yapılır?

Labium büyümesi tanısı klinik olarak konulur; yani herhangi bir tahlile gerek yoktur.

Labiopasti ameliyatı sırasında lokal anestezi, genel anestezi veya spinal anestezi uygulanır. Ameliyatta estetik dikişler kullanılır, dikişler kendiliğinden eridiğinden yeniden başka dikiş alma operasyonu yapılmasına gerek yoktur. Ameliyat sonrasında dışarıdan hiç bir iz görünmez. Ameliyat sonrasında cinsel ilişkiye girmek için elli gün kadar beklemek gerekir. Ameliyat sonrasında antibiyotik ve ağrı kesici kullanmak gerekebilir. Ameliyat sonrasında ise genital bölgenin temizliği ve hijyeni sağlıklı bir sonuç için çok önemlidir.