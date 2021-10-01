Kışın Evde Yapılabilecek Aktiviteler

Kışın ortasında dışarıda olan aktivitelere katılma fikri biraz zor olabilir. Kanepede zaman geçirmek, televizyon izlemek, telefonda gezinmek ve sıcak günlerin hayalini kurmak çok daha kolay. Ancak soğuk hava ve dışarıda yağan kara inat mevsime olan sevginizi canlandırmak mümkün! İster içeride sıcacık kalmayı tercih edin, ister bir kış harikalar diyarına adım atmayı düşünün, ruh haliniz ne olursa olsun kışın yapılabilecek birçok eğlenceli aktivite mevcut.

Ateş Yakın

Şöminenin önünde, sıcacık kahveyle birlikte olan huzur gibisi yoktur. Dışarısı buz gibi olduğu zaman, kendi evinizin rahatlığında ateşin yanında ısınmak ile eş değer olan çok az şey vardır.

Kitap Okuyun

Tarzınıza uygun seçilmiş iyi bir kitap okumak her zaman hoş bir eğlencedir. Ne okuyacağınıza karar veremiyorsanız güncel paylaşılan, çok satanlar listesine göz atmalısınız.

Küçük Notlar Yazın

Eski bir arkadaşınıza ya da sevdiğiniz birine el yazısı ile yazılmış notlar her zaman çok değerlidir. Kısa bir mesaj atmayı bir kenara bırakıp, uzun süredir konuşmadığınız sevdiğiniz birine kart veya mektup yazabilirsiniz.

Lezzetli Pasta Pişirin

Hiçbir şey evinizin sıcaklığını, fırında pişen lezzetli bir pasta aroması kadar güzelleştiremez. Yeni tarifleri deneyerek gününüzü güzelleştirmeye başlayabilirsiniz.

Sıcacık Bir Banyo Keyfi

Isınmanın farklı yollarını arıyorsanız, rahatlatıcı bir banyoda kendinizi şımartabilirsiniz.

Film Maratonu Yaratın

Klasikleri izlemek ya da yeni favori filmleri keşfetmek için kollu battaniye ile kanepenize kıvrılın. Heyecanlı ya da romantik serilerden seçeceğiniz filmler ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Masa Oyunları Oynayın

Arkadaşlarınızla ya da ailenizle oyun gecesi etkinliği düzenlemek için bir araya gelebilirsiniz. Kendinizi gerçekten rekabetçi hissediyorsanız, dönüşümlü bir turnuva başlatabilirsiniz.

Soğuk kış günlerinde sizi sıcak tutacak battaniye seçenekleri için https://www.blankie.co/ adresini ziyaret edebilirsiniz.