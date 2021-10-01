ŞART…

Dürüst, ahlaklı, tevazu sahibi, vefalı, merhametli, güvenilir, cömert, affedici, diğerkâm, hoşgörülü, yardımsever olmak için Müslüman olmak şart değildir.

İnsanlarla barışık yaşamak, insanları ötekileştirmemek, insanlara faydalı işler yapmak, insanları sevmek, saymak için Müslüman olmak şart değildir.

Adaletli olmak, hak hukuk tanımak, hak yememek, sözünde durmak, yalan söylememek, emanete ihanet etmemek, liyakate değer vermek için de Müslüman olmak şart değildir, insan olmak, insani vasıflara haiz olmak yeterlidir.

Ama Müslüman olmak, Allah’ın istediği gibi bir Mümin olmak için bunların hepsi şarttır.

Özetle; iyi insan olmak için Müslüman olmak şart değildir ama Müslüman olmak için iyi insan olmak şarttır.

AHMET BERHAN YILMAZ