İnternetten Lastik Almanın Avantajları Nelerdir?

Dijitalleşme ile birlikte e-ticaret hayatımızda her gün daha fazla yer ediniyor. TC. Ticaret Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre; 2020 yılında Türkiye’de e-ticaret hacmi 226.2 milyar TL tutarına ulaştı. 2021 yılının ilk 6 ayında ise pandeminin etkisiyle e-ticaret hacmi %12 oranında artış gösterdi. Bunun en önemli sebeplerinden biri de internet alışverişinin tüketicilere daha çok ürün ve fiyat alternatifini şeffaf şekilde sunuyor olması.

Farklı Marka ve Ürün Seçenekleri Bir Arada

Çok markalı lastik satışı yapan e-ticaret siteleri, tüketicilerin farklı alternatifleri bir arada inceleyebilmesini sağlıyor. E-ticaret sitelerindeki kış lastikleri filtreleme ve sıralama gibi özellikler sayesinde tüketiciler, ihtiyaç ve beklentilerine en uygun ürünlere hızla ulaşıyor.

Bununla birlikte; sistem üzerinden karşılaştırma yapan kullanıcılar, kararsız kaldıkları durumlarda www.lastikcim.com.tr gibi uzmanlığı lastik olan firmaların müşteri hizmetleri ekibinden de destek alabiliyor. Lastik uzmanları, tüketicileri dinleyerek ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünler için önerilerde bulunuyor. Tüm markalara eşit mesafede duran çok markalı platformlar, bu noktada müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Adresinde veya Sana En Yakın Lastikçide Montaj Hizmeti

“İnternetten alınan lastiklerin montajı nerede yapılabilir?” sorusu 205/55R16 Lastik Fiyatlarıını öğrenmek ve online lastik alışverişi yapmak isteyen tüketicilerin merak ettiği konular içerisinde yer alıyor.

Alınan lastiklerin montajının yapılması için hizmet veren platformlar arasında farklılıklar bulunuyor. Lastikcim, sadece “yönlendirme” yapmak yerine, montaj işlemi sürecinde tüketiciyi koruyan “yetkili montaj noktaları” sistemi ile hizmet veriyor. Lastikler ile birlikte site üzerinden montaj hizmeti satın aldığınızda, ürünleriniz seçeceğiniz montaj noktasına sevk ediliyor.

Dilerseniz kapıda montaj hizmeti ile lastiklerinizin değişimi, sizin seçtiğiniz adres ve tarihte mobil ekipler tarafından yapılıyor. Böylece; lastik seçiminden, montajın tamamlanmasına kadar tüm süreçte destek alabileceğiniz uçtan uca hizmet sunuluyor.

İyi bir otomobil sahibi olmak, en iyi lastiği tercih etmek gibi tüm önlemleri alsanız da montaj sürecinde işçilik kalitesi de son derece önemlidir. Yetkili noktalarda lastiklerin montajı, ürünlere ve araca zarar vermeden, profesyonel ekipler tarafından yapılıyor.

İnternetten Alınan Lastikler Garantili mi?

İnternet üzerinden yetkili satış siteleri tarafından satılan binek otomobil lastikleri 2 yıl boyunca üretici firmaların garantisi altındadır. Bu ürünlerle ilgili olarak markaların bayileri ve satışı gerçekleştiren platformlar üzerinden garanti hizmetleri sunulmaktadır. Üreticilerin stoklarında bulunan lastikler bayilere gönderilirken internet ve fiziki bayiler arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Garanti hizmeti kapsamı ve süreçleri de hem fiziksel bayilerde hem online lastik satış platformlarında, aynı şekilde uygulanmaktadır.