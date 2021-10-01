Güncel Hurda Demir Fiyatları Mertsan Hurda’da

Hurda demir fiyatları, hurda sektörünün ve 20.000’ den fazla insanın yakından takip ettiği bir konudur. Özellikle tüketiciler tarafından hurda demirin kilosu ne kadar? Demir hurda fiyatı? gibi aramalar ile hurda demirin kg fiyatı merak edilmektedir.

Bu haberimiz ile; Hurda dkp demir, ekstra demir, pik demir, demir talaşı, karışık toplama demir, inşaat yıkım hurdası ve inşaat demir çubuğuna ait hurda fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Demir Hurda Fiyatı

Demir hurda fiyatı, demirin türüne ve kalitesine göre değişmektedir. Ayrıca hurda fiyatları Londra Metal Borsasında belirlenen emtia fiyatlarına ve döviz kuruna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ekim ayına ait güncel hurda demir fiyatları ise şöyle;





Hurda DKP Demir 4,00 TL Hurda EKSTRA Demir 3,60 TL Hurda Karışık Toplama Demir 3,50 TL Hurda Demir Talaşı 2,80 TL Hurda PİK Döküm Demir 3,20 TL Hurda PİK Talaşı 2,70 TL İnşaat Yıkım Hurdası 3,10 TL İnşaat Demir Çubuğu Hurdası 3,60 TL

Hurda Demirin Kilosu mertsanhurda.com’ da!

Hurda demirin kilosu yurtiçi ve yurtdışı talebe ve döviz kuruna göre anlık olarak değişebilir. Bu nedenle fiyat değişimlerini takip etmek hurdanızdan maksimum kazanç elde etmenizi sağlar.

Hurda demirin kilosu başta olmak üzere mertsanhurda.com/hurda-fiyatlari/ adresinden hurda bakır fiyatlarını, hurda alüminyum fiyatlarını, hurda krom, hurda sarı, hurda kablo, hurda plastik, hurda kağıt, nikel, çinko ve kurşun gibi birçok hurda fiyatını takip edebilirsiniz.

Mertsan Hurda ile Daima Güncel Hurda Fiyatları Alın

Mertsan Hurda; gerek sahada gerekse dijital alanda özveriyle çalışan bir ekibe sahiptir. Erol GÜNEY tarafından kurulan hurdacı firmasıİstanbul’ da faaliyet göstermesine rağmen, yüksek tonajda ki tüm hurda çeşitleri için Türkiye geneli hizmet sunabilmektedir.

Hurda alım satım süreçlerinde müşterilerine daima güncel hurda fiyatları ile destek sunan Mertsan Hurda, bünyesinde birçok farklı hizmeti barındırmaktadır. Belirli kilogramın üzerindeki hurda demir, bakır, krom, alüminyum, kablo ve diğer metallerin alımı başta olmak üzere, sökülmesi veya kesilmesi gereken tüm hurda çeşitleri için İstanbul geneli 7/24 destek alabileceğinizi de söyleyelim.

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