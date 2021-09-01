Yaşam Koçu Bennu Erez’den Covid 19 Aşı Endişesi için Uyarı

Yaklaşık 2 senedir covid virüsü ile normalleşen hayatımıza alışmaya çalışıyoruz. Yaşam koçu ve aynı zamanda psikolojik danışman olan Bennu Erez insanların endişelerine dair birçok öneri ve uyarıda bulundu.

İnternette dolaşan haberler insanları çeşitli anksiyetelere sürüklüyor. “Aşıya güvenmiyorum” bu cümleyi tüm danışanlarım ve çevremden duyuyorum. Benim fikrimi sorduklarında kesinlikle aşı olmaları gerektiğini dile getiriyorum.

İnternette maalesef çok fazla bilgi kalabalığı var gerekli bilgiler olduğu kadar abartılmış, gerçekleri yansıtmayan bilgi kirliliği olduğunu tekrardan hatırlatmam gerekiyor. Bireyler doktorlarımızın araştırmaları ve açıklamaları yerine maalesef konu hakkında yetersiz veya eksik bilgisi olan başka bireylerin yorumlarına itimat ediliyor. Sonucunda acaba hangisi doğru sorunu akıllara yerleşiyor.

İnsan beyni günümüzde bile araştırılmaya devam eden mucizevi bir organımız. Stres, korku, endişe anında yanlış düşüncelere inanıp kendi doğrularımız haline getirebiliyoruz. Bu düşünce tarzı bireyin yanlış karar verme potansiyelini artırıyor.

Bireyler kendisinin ve ailesinin sağlığı söz konusu olduğunda son derece korumacı ve araştırmacı olurlar. Bu son derece normal karşılanan bir duygu durumudur.

Bir Doktora gitmemiz gerektiğinde bile çeşitli araştırmalar yaparız. Sadece sağlık sektörü için değil sosyal yaşantımızda aynı şekilde yönlendiriyoruz. Defalarca araştırma yapıyoruz, yorum okuyoruz bilgi toplayıp belleğimizde süzgeçleyip ona göre hareket ediyoruz. Ancak konumuz eğer bir pandemi ise ve bu pandemi hızla yayılıyor ve mutasyona uğruyorsa toplum olarak dikkatli olmalıyız. Uzmanların önerisi olan sosyal mesafemizi koruma, kişisel hijyenimize dikkat etme ve aşılanmaları göz arda etmemeliyiz.

Aşı karşıtı olduğunu düşünen bir bireyin kendi sağlığını ve toplum sağlığını riske attığını unutmamalıdır.

Yeni normal hayatımıza daha konforlu devam edebilmemiz ve toplum sağlığına bir birey olarak yardımcı olabilmemiz için görüşüm aşı olunması son derece önemli ve gereklidir.