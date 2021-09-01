Yüzük Ölçüsü Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Yüzük modelleri kuşkusuz en sevilen aksesuarların başında geliyor. Kimi zaman özgürlüğü, kimi zaman sadakati kimi zaman da aşkı sembolize eden yüzükler şıklığın tamamlayıcısı olma özelliğini de koruyor. Herkesin tıpkı ayakkabı numarası gibi bir yüzük numarası bulunuyor. Seçtiğiniz yüzük modelinin parmağınıza bol ya da dar gelmemesi için siz de yüzük numaranızı öğrenmelisiniz.

Yüzük ölçüsü olarak adlandırılan aslında parmağınızın çapıdır da diyebiliriz. Yüzük ölçüsünü öğrenmek için size yakın bir kuyumcuyu ziyaret etmeniz yeterli olacak. Kuyumcularda sadece saniyeler içerisinde yüzük ölçünüzü öğrenmenizi sağlayacak aparatlar mevcut. Ancak kuyumcuya gitmeden de evde kendiniz parmağınızın ölçüsünü alabilirsiniz. Bu sayede parmağınıza uygun ölçüde yüzük satın alma şansınız da olacaktır.

Öncelikle parmağınıza tam gelen bir yüzüğü alın ve yatay şekilde koyun. Sonrasında cetvel yardımı ile yüzüğün iç çapını ölçün. Bu işlem sırasında cetveli yüzüğün tam ortasına koyduğunuzdan emin olun. Eğer hafif alta ya da üste koyarsanız ölçüyü yanlış alırsınız. Bu gibi durumlarda yüzük ölçüsü genellikle olduğundan daha küçük alınıyor ve dolayısıyla ölçüye uygun olarak aldığınız yüzük de parmağınıza küçük geliyor.

Bir diğer yöntem de parmağınıza ip dolayarak yüzük ölçünüzü almaktır. Küçük bir ip parçasını parmağınıza sımayacak ve aynı zamanda bol gelmeyecek şekilde dolayın. Birleştiği yerden kesin. Bu ip parçasını kuyumcuya götürdüğünüzde parmağınızın ölçüsünü de ücretsiz olarak öğrenebilirsiniz.

Yüzük Ölçüsü Zamanla Değişir Mi?

Elbette kilo almanız ya da zayıflamanız durumunda yüzük ölçünüz de değişecektir. Sadece 1 – 2 kilo almanız yahut vermeniz durumunda bu ölçü değişmez. Ancak daha fazla kilo almanız ya da vermeniz durumunda yüzük ölçünüzün de değişeceğini belirtmeliyiz. Eğer siz de parmağınıza uygun, şık ve trend bir yüzük satın almayı düşünüyorsanız internette keyifli bir gezintiye çıkabilirsiniz. En uygun yüzük fiyatları ile karşılaşmak isteyenler Piano Jewellery internet sitesini ziyaret edebilir. Şıklığı ile göz kamaştıran yüzük modelleri, altın yüzükler ya da tektaş yüzükler bu sitede yüz güldüren fiyatlarla kullanıma sunuluyor. Sevdiklerinize hediye olarak alabileceğiniz çok sayıda farklı tasarımı da sitede kolaylıkla bulabilirsiniz.