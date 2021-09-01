İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu, iş kollarının tehlike durumlarına göre çalıştıracakları kişilerin uygunluğunu kontrol etmek için alınması zorunlu olan rapordur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre bir işe yeni başlayacak kişinin fiziksel ve ruhsal olarak yapacağı işe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde iş kolu için uygun olmayan kişilerin o ortamda bulunmaları hem kendileri hem de diğer kişiler için risktir.

İşe giriş sağlık raporu ile o işe uygun olmayan kişiler tespit edilir. İşe giriş sağlık raporu alacak kişiler bazı belgeler ve evraklarla rapor vermeye yetkili yerlere başvurmalıdırlar. Bunun için de belli bir ücret ödemelidirler.

İşe Giriş Sağlık Ücreti

İşe giriş sağlık raporu ücretleri bu raporu alacak olanların öncelikli merak ettiklerinden birisidir. Özellikle de daha kişilerin iş başlangıcında rapor talep edildiği için haliyle her aşamada maliyet hesabı yapılmakta, insanlar harcamalarını olabildiğince azaltma derdindedir.

İşe giriş sağlık raporu fiyatları ise hizmet veren kurum ve kuruluşlara göre farklılık göstermektedir. Kamu kurumlarında ve üniversitelerde değişebildiği gibi özel sağlık kurumları arasında da ücret farkı vardır. Her ne kadar aile hekimlerinden alınacak raporlar için herhangi bir ücret talep edilmesi de raporların detayları, testler ve tetkikler arttıkça da ücretler artmaktadır. Kimi yerlerde 200-300 TL rakamlar istenebilmektedir. Bu noktada Satem grup hızlı, güvenli, geçerli işe giriş sağlık raporu hizmetleri yanında bütçe dostu fiyatlarıyla da öne çıkmaktadır. Dilerseniz kurumla iletişime geçebilir, raporunuzda istenen detayları paylaşabilir ve ne kadar ücret ödemeniz gerektiğini rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gerek Satem’den gerekse diğer kurumlardan alacağınız işe giriş sağlık raporunun geçerlilik sürelerini bakanlık belirlemiştir. Yasa ve yönetmeliğe göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda çalışanların zaman zaman işe giriş sağlık raporunu güncellemeleri gerekmektedir.

Az tehlikeli işler için işe giriş sağlık raporunun geçerlilik süresi beş yıldır. Tehlikeli işlerde çalışanlar içinse bu süre üç yıldır. Çok tehlikeli işlerde çalışanların ise her yıl raporlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu süreler sonunda işe giriş sağlık raporlarının yenilenmesi, sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olanlarınsa belirtilen sürelerin dolması beklenmeden tekrar rapor almaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

İşe giriş sağlık raporu için özel durumlar hariç kişinin kimliği ile müracaat etmesi yeterlidir. Fakat kimi durumlarda işyerinin durumuna ve çalışılacak pozisyona göre işe giriş sağlık raporu için gerekli belgeler değişiklik gösterebilmektedir.

Eğer başka bir belge talebinde bulunulmazsa kişi ilgili kuruma başvuracak ve gerekli tetkikler yapılacaktır. Bu raporun istendiği zamanlar ise şunlardır:

İlk işe girişlerde,

İş değişikliklerinde,

Herhangi bir iş kazası ya da sağlık nedeniyle işten uzaklaşılmasından sonra yeniden işe dönüşlerde,

İşin niteliğine ve çalışılma sınıfına göre bakanlığın düzenlediği aralıklarda.

Bütün bu durumlardan sonra işe giriş sağlık raporuna gerek olacak ve rapor işyerine teslim edilecektir.

İşe Giriş Sağlık Raporu İstanbul

İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir. Aynı zamanda iş olanaklarının, iş çeşitliliğinin en fazla olduğu yerdir. Bu nedenle uzun yıllardır İstanbul’un nüfusu sürekli artmakta gerek çalışanlar gerekse işverenler açısından en cazibeli yer konumunda yer almaktadır.

İstanbul’un iş olanaklarının fazla olması ve nüfus yoğunluğu beraberinde işe giriş sağlık raporu taleplerinin de artmasına neden olmaktadır. Her ne kadar hastane ve sağlık kurumu sayısı fazla olsa da işe giriş sağlık raporu talebi çok daha fazla olduğu için hastanelerin iş yükü büyük oranda artmaktadır.

Özellikle kamu hastanelerinde, aile hekimliklerinde uzun zaman harcamak istemeyenler, acil olarak işe giriş sağlık raporu ihtiyacı olanlar, hastanelerde hasta kişilerle temas kurmaktan çekinenler bu raporu almak için Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş kurumları tercih edebilmektedirler.

İşe giriş sağlık raporu İstanbul genelinde Satem Grup tarafından verilebilmektedir. Kuruluş yılların bilgi, birikim ve deneyimiyle sektörde hizmet vermekte, güçlü altyapısıyla hangi sektörde ve kurumda işe başlayacak olursanız olun istenen tetkikleri başarıyla yapabilmektedir.

Üstelik kurum bireysel olduğu gibi kurumsal olarak da işe giriş sağlık raporu hizmeti vermektedir. Talep halinde mobil sağlık aracıyla yönetmeliğe uygun olarak bütün test ve tetkikleri başarıyla uygulayabilmektedir. Kısa sürede sağlık raporu almanıza yardımcı olmakta ve uygun fiyat avantajlarıyla öne çıkmaktadır.