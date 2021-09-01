RAİ MÜCEVHERAT Kazasker’de yeni bir şube açtı

Kuyumculuk sektöründe 2003 yılından beri Kadıköy / Kazasker’de hizmet veren Yavuz Çoban sektörde kazandığı deneyimler ve ilkeli hizmet anlayışıyla müşterilerine daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla Kazasker’de yeni bir şube açtı.

Kazasker’de hizmete giren showroomun açılışında uzun zamandır bir araya gelemeyen hemşehriler birbirleriyle hasret giderdi.

Kuyumculuk sektöründeki en önemli unsurun müşterinin duyacağı güven olduğunun bilincinde olan Rai Mücevherat & Rai Gümüş ailesi, edindikleri tecrübe ve bilgi birikimi ile güzel günlerinde müşterilerinin yanında olmaya özen gösterdiklerini belirtiler.

Rai Mücevherat’ın sahibi Yavuz ÇOBAN, kuyumculuğun baba mesleği olduğunu belirterek, “Babamızdan aldığımız gelenekle uzun yıllardır sektörün içerisinde bulunan firmamız, sektördeki yenilikleri ve tasarımları takip ederek kalite ve estetiğin birleştiği geniş ürün yelpazesiyle hizmet verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kozzy AVM’de Kazasker’deki 2 şubeyle hizmet vermeye devam edeceklerini belirttiler Yavuz ÇOBAN, bu özel gününde kendisini yalnız bırakmayan hemşehrilerine ve müşterilerine teşekkür ederken; ilkelerinin ilk günkü gibi “insan” olduğunun üstünü çizerek herkese teşekkür etti.

Galeri