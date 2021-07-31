30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy’de Coşkuyla Kutlandı

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü Bağımsızlığa Ezgiler adlı halk konseriyle kutladı. Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke’nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahne aldığı konsere vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ve marşlarla eşlik etti. Coşkunun bir diğer adresi ise Kalamış Atatürk Parkı oldu. Kalamış Yaz Festivali’nin kapanışını da yaptığı bu özel günde, müzik dünyasının sevilen isimleri Kalben ve Göksel sahne aldı.

KADIKÖY’DEN BAĞIMSIZLIĞA EZGİLER

Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünü anmak için Kadıköy’de açık hava halk konseri düzenlendi. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği kutlama etkinliğinde opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke sahne aldı. Burçin Büke’nin piyanistliğinde, Güvenç Dağüstün Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptığı açılış konuşmasında “Bugün Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü. Kadıköy Belediyesi olarak, Özgürlük Parkı’nda ve Kalamış Parkı’nda sanatçılarımızla konser etkinliğimiz var. Bayramı her zaman olduğu gibi, coşkuyla Kadıköy’e ve Kadıköylüye yakışır bir şekilde kutluyoruz. Cumhuriyete giden kurtuluşun, emperyalizme karşı Mustafa Kemal Atatürk’ün vermiş olduğu savaşın bugün taçlandığı gün. Bugün burada bu asil milletin zaferini ve onları bu zafere taşıyan bir Başkumandan ve silah arkadaşlarının zaferini kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun.” diye konuştu.

1 Temmuz’da başlayan Kalamış Yaz Festivali de kapanışını 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde yaptı. Bugüne özel düzenlenen +1 Sürpriz konserinde müzik dünyasının sevilen isimleri Kalben ve Göksel sahne aldı. Özgün müziği ve yeni nesil müzik ekolünün ülkemizdeki temsilcilerinden Kalben saat 20.00’de; söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk pop müziğinin yorumcularından Göksel ise saat 21.30’da sahne alarak, bayram coşkusunu Kalamış’ta sürdürdü ve sevilen şarkılarını izleyicileriyle birlikte söyledi.