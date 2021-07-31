İBB ÖĞRENCİ YURTLARINA BAŞVURULAR BAŞLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni eğitim-öğretim döneminde bir vaadini daha hayata geçiriyor. İstanbul’a gelen yükseköğretim öğrencileri için kurum tarihinde ilk kez üç ayrı noktada ruhsatlı yurt hizmeti verilmeye başlanıyor. İBB’nin kurumsal güvencesinde öğrencileri ağırlayacak yurtlar için yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden başvurular başladı.

Şehir dışından gelen gençlere geçmişte bir odalık bile yeri bulunmayan İBB, üç ruhsatlı kız yurdu birden açıyor. Dördüncüsü olan erkek yurdu için de hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler, İBB yurtlarında 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında aylık sadece 600 TL’ye konaklayabilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün koordinasyonunu üstlendiği yurt hizmetinde, eğitim yılı boyunca konfor düzeyi yüksek, temiz ve güvenli barınma imkanı sunulacak.

İBB’nin yurtlarında konaklamak isteyen öğrenciler yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek. Öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmede; üniversite seçme/yerleştirme sınavındaki başarı durumu, adli sicil/arşiv kaydı ve ailesinin gelir durumu gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.

SONUÇLAR 13 EYLÜL’DE

Yurt başvuru sonuçları asil ve yedek listeleri 13 Eylül tarihinden itibaren internet adresinden ve İBB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak. 20 -24 Eylül tarihleri arasında asil listede yer alan öğrenciler, 27 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasında ise yedek listedeki öğrenciler İBB Yurtlarına kayıt yaptırabilecekler.

3 YURT AÇILIYOR

İlk etapta Avcılar’da ve Beyoğlu’nda açılacak olan üç kız öğrenci yurdunda 650 yatak kapasitesi ile hizmet verilecek. Bu kapasitenin, eğitim takviminin ikici yarısında Gaziosmanpaşa’da açılması planlanan erkek yurduyla birlikte 1000 kişiye ulaşması bekleniyor.

İBB yurtlarının seçimi güvenli ortam ön planda tutularak yapıldı. Ulaşım ağına ve üniversitelere yakınlık mesafeleri dikkate alındı. Engelli bireylerin de unutulmadığı İBB yurtlarında, bazı odalar öğrencilerin ihtiyacı olan ekipman ve eşyalarla donatılarak erişilebilir hale getirildi.