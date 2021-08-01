Fizyomed’den Yeni Nesil TM 400 Traksiyon Cihazı

Traksiyon, boyun ve bel omur bölgelerine uygulanan bir çekme tedavisi yöntemidir. Bu çekme işlemi kas ve yumuşak dokular için traksiyon cihazları ile yapılır. Vücut direncinin uygulanan kuvvete karşı gelmemesi için traksiyon cihazında kemer ve korse kullanılır. Traksiyon anında hastalar herhangi bir ağrı ya da sızı hissetmezler.

TM 400 traksiyon cihazı özellikleri:

8 adet traksiyon modu (intermittent, static, progreesive, cylic ve combination) mevcuttur.

Traksiyon cihazının çekme kapasitesi 0-90 kg ve tedavi zamanı 1-99 dk arasında ayarlanabilmektedir.

Çekiş hızı 5 mevcut değerde 1:1,1:2,1:3,1:4,1:6 ve 1:8 hasta semptomuna göre bulunmaktadır.

Hafızaya alınan tedavi programı değiştirilebilmekte ya da silinebilmektedir.

Servikal traksiyonda 18 kg geçen durumda kullanıcıyı ikaz eder ve bu değer istenirse değiştirilebilinir.

TM 400 traksiyon cihazında hasta emniyet butonu bulunmaktadır.

İsteğe bağlı sabit yükseklik veya motorlu yükseklik ayarlı traksiyon yatağı bulunmaktadır.

Güç kaynağı: 220 VAC 50/60Hz

LCD ekran: 320 x 240 piksel, 10 dilde

Yüksek / Düşük güç aralığı: 1-90 kg (198 lbs) / 0-89 kg (197 lbs) ± 3 kg

Tedavi süresi: 1 – 99 dakika

Ücretsiz program hafızası: 30 Adet

Güvenlik sınıfı: Sınıf I Tip B, Sınıf II / MDD

Boyutlar: 260 (W) x 350 (D) x 295 (Y) mm

Ağırlık: 14 kg