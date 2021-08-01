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Kadıköy Gazetesi » Sağlık » Fizyomed’den Yeni Nesil TM 400 Traksiyon Cihazı
Fizyomed’den Yeni Nesil TM 400 Traksiyon Cihazı


Traksiyon, boyun ve bel omur bölgelerine uygulanan bir çekme tedavisi yöntemidir. Bu çekme işlemi kas ve yumuşak dokular için traksiyon cihazları ile yapılır. Vücut direncinin uygulanan kuvvete karşı gelmemesi için traksiyon cihazında kemer ve korse kullanılır. Traksiyon anında hastalar herhangi bir ağrı ya da sızı hissetmezler.

TM 400 traksiyon cihazı özellikleri:

  • 8 adet traksiyon modu (intermittent, static, progreesive, cylic ve combination) mevcuttur.
  • Traksiyon cihazının çekme kapasitesi 0-90 kg ve tedavi zamanı 1-99 dk arasında ayarlanabilmektedir.
  • Çekiş hızı 5 mevcut değerde 1:1,1:2,1:3,1:4,1:6 ve 1:8 hasta semptomuna göre bulunmaktadır.
  • Hafızaya alınan tedavi programı değiştirilebilmekte ya da silinebilmektedir.
  • Servikal traksiyonda 18 kg geçen durumda kullanıcıyı ikaz eder ve bu değer istenirse değiştirilebilinir.
  • TM 400 traksiyon cihazında hasta emniyet butonu bulunmaktadır.
  • İsteğe bağlı sabit yükseklik veya motorlu yükseklik ayarlı traksiyon yatağı bulunmaktadır.

Güç kaynağı: 220 VAC 50/60Hz
LCD ekran: 320 x 240 piksel, 10 dilde
Yüksek / Düşük güç aralığı: 1-90 kg (198 lbs) / 0-89 kg (197 lbs) ± 3 kg
Tedavi süresi: 1 – 99 dakika
Ücretsiz program hafızası: 30 Adet
Güvenlik sınıfı: Sınıf I Tip B, Sınıf II / MDD
Boyutlar: 260 (W) x 350 (D) x 295 (Y) mm
Ağırlık: 14 kg

📆 09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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