Alan adı değerlendirmesinde dikkat edilmesi gerekenler

Etki alanları, özellikle likit varlıklar değildir. Bu nedenle, etki alanının değeri genellikle birden çok faktöre dayanır. Bu faktörler yaş, uzantı, anahtar kelimeler ve daha fazlasını içerir. Bu nedenle, alan adı değerlendirmesini tam olarak öğrenemezsiniz.

Alan adı değerlendirmesi tam olarak göründüğü gibidir. Bir alan adı değerlendirme hizmeti, alan değerini tahmin etmenize izin vermek için alan adınız hakkında bilgi almanızı sağlar. Daha sonra benzer alan adlarıyla karşılaştırabilirsiniz.

Alan adı değerlendirme hizmeti sizin için zor bir sürü iş yapacağız.

Alan adınızı değerlendirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Peki, alan adınızı nasıl değerlendireceğinizi bilmek ister misiniz? Bunun için, bu konudaki şeyler hakkında daha iyi bir fikir edinmek için aşağıda verilenleri göz önünde bulundurun.

İşte başlıyoruz:

alan adı değerlendirme hizmeti

Alan adı değerlendirmesi için uzantılar

TLD veya alan adı uzantıları, alan adı değerlendirmesini etkileyebilir. .com burada bir kral olsa da, bakılacak başka değerli uzantılar da var. Bu nedenle, onlara bir çek verdiğinizden emin olun.

Evrensel

Hizmetlerinizi ve ürünlerinizi küresel olarak yaymak istiyorsanız, alan adınızın farklı kültür ve dillere sahip ülkelerde nasıl kullanılabileceğini kontrol etmelisiniz. Unutmayın, bir alan adı yerellik içeriyorsa, değeri sınırlı olacaktır.

Uzunluk

Alanınızı kaç karakter oluşturuyor? Daha kısa alan adlarının yazılması ve hatırlanması daha kolaydır. Bu nedenle, kısa alan adları genellikle daha değerlidir.

Karşılaştırılabilir satış veya satış geçmişi

Alanın geçmişte ne sattığını bilmek, alan adınızın değerini belirlemenin başka bir yoludur. Ancak aynı alan adı geçmişte satılmadıysa, burada karşılaştırılabilir satışları görebilirsiniz.

Yazım

Dahası, yazım zorluğu da alan adınızın değerlemesini etkileyebilir. Yazılması zor bir alan adıyla, hedef kitlenin hatırlaması ve işinize geri dönmesi kesinlikle zor olacaktır. Yani buradaki amaç, hecelemeyi ve hatırlamayı kolaylaştırmaktır.

Alan adı değerlendirmesi için alan yaşı

Bu oldukça basit. Alan adınızın değeri aynı zamanda yaşına da bağlı olacaktır. Çünkü isim ne kadar eskiyse o kadar değerli olacaktır.

Ancak, durum her zaman böyle değildir. Bazı sektörlerde, ilgili isimleri seçmek daha değerlidir.

Anahtar kelimenin popülerliği

Burada dikkate alınması gereken başka bir şey de anahtar kelimelerin popülerliğidir. Bunun için aşağıdakiler gibi birkaç metriği göz önünde bulundurabilirsiniz:

Aynı anahtar kelimeye dayalı başka kaç alan olduğunu görmek için kayıtlı alan sayısı.

Google Trendler’deki anahtar kelime popülerliğine göz atın.

Anahtar kelime popülerliğini ölçmenin bir başka etkili yolu da Google Sonuçlarının sayısını kontrol etmektir.

Son sözler

Bir alan adı, çevrimiçi kimliğinizdir. Bu nedenle, isimlendirme sürecinde erkenden satın almak istediğiniz alan adına bir değerleme koymak her zaman önemlidir. Etkin alan adı değerleme hizmeti ile alan adı sürecinde yeterince erken değerleme yapılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece alan adı ekspertiz sonuçlarını zamanında öğrenebilir ve buna göre son kararınızı verebilirsiniz.