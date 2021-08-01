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Fenerbahçe Spor Kulübü yelkencilerinden önemli başarı


Fenerbahçe Yelken Şubesi’nin olimpik milli yelkencisi Alican Kaynar, Finn sınıfında 21 yıl sonra madalya yarışına katılıp bu sınıfta tarihteki en iyi dereceye ulaşan 2.

Fenerbahçe Yelken Şubesi’nin olimpik milli yelkencisi Alican Kaynar, Finn sınıfında 21 yıl sonra madalya yarışına katılıp bu sınıfta tarihteki en iyi dereceye ulaşan 2. isim olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe Yelken Şubesi’nin olimpik milli yelkencisi Alican Kaynar, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları’nda Ali Enver Adakan’ın sekizinciliğinin ardından Finn sınıfında 21 yıl sonra madalya yarışına katılıp bu sınıfta tarihteki en iyi dereceye ulaşan 2. isim olarak tarihe geçti.

Yelkende olimpiyatlarda 470 sınıfında madalya yarışına kalarak Türk yelkencilik tarihinde yine bir ilke imza atan Fenerbahçe sporcuları Deniz ve Ateş Çınar ile Finn sınıfında mücadele eden Alican Kaynar; Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ilk 10’da yer alan 3 Türk sporcu olarak Türk yelkenciliği adına bir ilki gerçekleştirdiler.

Alican Kaynar ayrıca bu sonuçla Olimpik Diploma almaya hak kazandı.

📆 03 Ağustos 2021 Salı 21:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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