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Kadıköy Gazetesi » Sivil Toplum, Toplum » Caner Erdeniz Kimdir?
Caner Erdeniz Kimdir?


Caner Erdeniz, Türk Milli bir basketbolcudur. Galatasaray’da profesyonel basketbolculuk yapmaktadır. İzmir doğumlu olup 34 yaşında ve boyu yaklaşık 2 metredir. Şuan Müge Boz ile evlidir ve bir de kız çocukları vardır.

Caner Erdeniz Kariyeri?

Caner Erdeniz’in kariyeri, 2003 yılında ve Pınar Karşıyaka basketbol takımında başlamıştır. Bu basketbol takımının alt yapısıyla yetiştirilen Caner Erdeniz, yaklaşık dokuz yılın ardından 2012-2013 yılları arasında aynı zamanda forma giydiği TED Ankara Kolejliler Spor Kulüp’ünden ayrılarak 23 Haziran 2014 tarihinde Türkiye Basketbol Ligi (TBL) takımlarından biri olan Beşiktaş İntegral Forex ile bir sözleşme imzaladı. Daha sonra çok geçmeden bir yıl sonra yine eski takımı TED Ankara Kolejlilere geri döndü.

Caner Erdeniz Hangi Takımlarda Oynadı?

Caner Erdeniz’in oynadığı takım ve kulüpleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Pınar Karşıyaka Basketbol Kulübü
  • TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı
  • Maliye Milli Piyango (erkek voleybol takımı)
  • Beşiktaş Sompo Japan
  • Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü
  • Eskişehir Basket Spor Kulübü
  • Galatasaray Basketbol Takımlarında forma giyerek başarıya ulaşmıştır.
📆 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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