Meme Küçültme Estetiği

Meme küçültme estetik operasyonları estetik görünümün yanı sıra bazı sağlık sorunlarına da sebebiyet vermektedir. Ankara meme küçültme ilehastanın istediği boyutlarda ve büyüklükte asimetrik memeler elde edilir.

Memelerin normalden büyük olması sırt ve omuz bölgelerinde ağrı, pişik ve fiziksel aktivitelerde kısıtlama gibi sorunlara sebebiyet verir. Meme küçültme ameliyatı ile hastanın şikayetleri giderilerek daha simetrik göğüsler elde edilir.

Yapılan cerrahi işlemlerde meme dokusunun büyük bir kısmı çıkarılır. Meme küçültme estetik ameliyatları uzman ve deneyimli hekimler tarafından yapıldığında oldukça başarılı sonuçlar elde edilir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme öncesinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan veya düzenli olarak ilaç kullanan kişilerin bu durumu uzman hekime bildirmeleri gerekir.

İşlem öncesinde kişilerin fiziki muayenesi ve gerekli tetkikleri ve incelemeleri yapılır. Hastanın ihtiyaçlarına ve vücut ölçülerine uygun şekilde bir plan oluşturulur. Meme küçültme öncesi sigara, alkol gibi zararlı içecekler kullanılmamalıdır.Ankara meme küçültmeoperasyonları öncesinde işlemi gerçekleştirecek uzman tarafından hastalar detaylı bir şekilde bilgilendirilir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Meme küçültme estetik operasyonları sonrasında işlem yapılan bölgenin darbelere karşı korunması gerekir. Bunun yanı sıra işlem sonrasında ağır hareketlerden ve egzersizlerden kaçınılmalıdır.

Meme küçültme ameliyatı sonrasında hastanın bir hafta kadar istirahat edip dinlenmesi gerekir. Ankara meme küçültme ameliyatı sonrası süreç çok rahat bir şekilde tamamlanır.

Meme Büyütme Estetiği

Meme büyütme estetik operasyonları kişilerin fiziksel açıdan daha iyi bir görünüme kavuşması için yapılan müdahalelerdir. Ankara meme büyütme estetik operasyonlarında doğal görünümden uzaklaşmadan daha bir iyi bir görünüm elde edilir.

Yaşın ilerlemesi genetik yapı ve bazı hastalıklardan kaynaklı olarak bazı kadınlar meme küçüklüğü problemi yaşarlar.

Meme büyütme estetik operasyonları ile memelerde meydana gelen şekil bozuklukları, sarkıklık, meme küçüklüğü giderilir.

Meme büyütme ameliyatlarında meme dokusuna özel protezler yerleştirilerek hacım kazandırılır. Yapılan meme büyütme ameliyatları ile birlikte sarkıklık ve gevşeme tedavisi aynı anda yapılabilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme büyütme ameliyatları meme ebatlarında memnun olmayan kadınlara uygulanan bir işlemdir. Aşırı kilo verme sonrasında memelerde oluşan hacım kaybı sonrasında meme büyütme operasyonları yapılabilir.

Bunun yanı sıra meme yapısı gelişmeyen ve küçük olan veya kanser hastalık sonrası memesini kaybeden kadınlar tarafından tercih edilir. Ankara meme büyütmememesinin küçüklüğünden şikâyetçi olan fiziksel gelişimini tamamlamış kişilere yapılır.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme küçüklüğünden şikayetçi olan kişilere uygulanan meme büyütme estetik operasyonları için farklı yöntemler ve teknikler kullanılır. Meme büyütme için cerrahi yöntemlerin yanı sıra dolgu yöntemleri de tercih edilebilir.

Cerrahi yöntemlerde meme altında yapılan bir kesi ile özel silikon implantlar göğse yerleştirilir. Yapılan dolgu işlemlerinde ise özel olarak hazırlanmış dolgu maddesi küçük iğneler yardımıyla enjekte edilir. Ankara meme büyütme işlemlerinde kişilerin ihtiyaçlarına göre en iyi yöntem belirlenir.

Liposuction Nasıl Yapılır?

Liposuction vücudun belirli bölgelerinde meydana gelen inatçı yağ birikimlerinin özel enjektörlerle vücuttan uzaklaştırıldı bir yöntemdir. Liposuction yönteminde daha önceden belirlenmiş ve yağlanmanın bulunduğu bölgelere enjeksiyon yardımıyla özel bir sıvı enjekte edilir.

Daha sonra yapılan küçük bir kesi yardımıyla deri altına kanül adı verilen metal borular konulur. Bu kanüller vakum cihazına bağlıdır. Vakum cihazı yardımıyla vücutta bulunan inatçı yağlar uzaklaştırılır. Ankara liposuction ile inatçı yağlar vücuttan uzaklaştırarak daha iyi bir görünüm elde edilir.

Liposuction Kimler Olmalı?

Vücudunun belirli bölgelerinde inatçı yağlanma bulunan kadın erkek herkes liposuction yöntemini tercih edebilir.

Vücut için herhangi bir zararı bulunmayan liposuction uzman hekimler tarafından emziren ve hamile anneleri önerilmez. Bunun yanı sıra herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu durumu uzman hekimi bildirmeleri gerekir.Ankara liposuctionuygulamaları sonrasında kısa bir süre içerisinde iyileşme görülür.

Ankara Liposuction Fiyatları

Liposuction fiyatları kişilerin ihtiyaçlarına ve işlem yapılacak bölgenin alanına göre farklılık gösterir. Ankara liposuction fiyatları ve sağladığı avantajları ile birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.