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Wushu –Kungfu Türkiye Şampiyonası İBBSK Madalyaları Topladı


İBB SPOR KULÜBÜ WUSHUDA’DA ŞAMPİYON
Wushu –Kungfu Türkiye Şampiyonası İBBSK Madalyaları Topladı

Wushu –Kungfu Türkiye Şampiyonası Sakarya’da gerçekleşti.

İ.B.B Spor Klübü sporcuları Tao’lu, Sanda, Ligt Sanda, Tui-shu bölümlerinde yarıştığı şampiyonayı 43 madalya ile tamamladı.

Bir çok spor branşında olduğu gibi Wushu sporunda da Türkiye’nin en önemli ve başarılı kulüplerinden olan İBBSK 21 altın, 17 gümüş ve 5 bronz madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu.

Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda İBBSK’lı 20 sporcunun milli takımda kulübünü ve ülkesini temsil etmesi bekleniyor.

Galeri
📆 25 Temmuz 2021 Pazar 20:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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