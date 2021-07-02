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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » BAYRAM GELMİŞ NEYİME
Yıldırım Gündoğdu
BAYRAM GELMİŞ NEYİME


Yaşamın akışı gereği, hayatımızda bir sürü önem arz eden günler gelip geçer. Bizler, farkında olmadan yaşamı bu önemli günler üzerine kurarız. Yılbaşı, kurban ya da şeker bayramı, on beş tatil, şimdilerde sömestre oldu, milli bayramlar… Ne bileyim işte yaz tatili…

Kimi zaman bir sevinci kimi zaman bir hüznü ifade etse de önemli günler; bu günlerin temel felsefesi; dostluk, kardeşlik, paylaşım; iyilik, güzellik üzerinedir.

Dini bayramlar adı üzerinde insanların birbiri ile kaynaştığı gündür. Millet olarak dini bayramlara çok önem atfeder ve bayramların gelmesini iple çekeriz; sevdiklerimiz ile birlikte bayramı geçirmek için ülkenin bir ucundan diğer ucuna yolculuk eder, hatta dünyanın bir ucundan kalkar geliriz.

Bayram gelmiş neyime!

Dünyada dört milyondan fazla insanın öldüğü, ölümlerin hala devam ettiği bir dönemde bayram kutlamanın ne kadar doğru olacağı tartışılır.

Bayramlar, paylaşmanın, bölüşmenin; sevmenin, sevginin; dostluğun, dayanışmanın günüdür.

Böyle bir anlam ifade eden bayramların, salgın dönemlerinde ne kadar bayram gibi bayram olarak kutlanacağı; paylaşım, dostluk, dayanışma değerlerinin karşılık bulacağı düşünülmelidir.

İnsan canı kadar değerli bir şey olmaz.

Önce insan…

Pandemiden kurtulmuş değiliz.

Ölümler hız kesmeden devam etmektedir.

Bayram günlerinde pandeminin daha hızlı yayıldığı bir gerçek.

Yetkililer üstüne basa basa bayramda dikkatli olunmasını, kişisel tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söylüyorlar.

Ya ölenler…

Salgın sonucu yaşamını yitirenler.

Yakınlarımız…

Kalbimizdeler. Acıları yüreğimizi yakmakta…

Bir değil bin değil yüz binler.

Hatta milyonlar…

Türkülerde de geçer;

Bayram gelmiş neyime…

Kan damlar yüreğime…

Yaralarım sızlıyor…

Gülmek benim neyime…

Bir zamanlar yoksullar ve acı çekenler için bayram bir anlam ifade etmezken, bu gün ülkemizdeki pandemi salgını bizler içinde bayramları bayramlıktan çıkarmıştır.

Sağlıklı kalmak, hastalıktan uzak durmak ve başkalarının ölümüne neden olmamak için; bu bayram; “Bayram gelmiş neyime!” deme zamanıdır. Bayram gelmiş neyime! 

📆 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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