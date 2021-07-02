Erdal Can Alkoçlar’ın Sağlık Sektörüne Katkıları Nelerdir?

Erdal Can Alkoçlar ülkemizde ve Dünya çapında yaptığı patentler ve ilaç sektörünün önde gelen ismi olarak öne çıkmaktadır. Bilim Adamı ve Mucit sıfatlarıyla bilinse de yatırımcı kişiliği ile de öne çıkıyor.

Özellikle farklı yabancı ilaç şirketlerine büyük miktarlarda yatırımları vardır. Örneğin Spektral Holding, HC Pharma, Kaiser Pharma, Kuzey Kıbrıs Ticaret Odası Ar-Ge ve buna benzer çoğu şirkete ortaktır. Ülkemiz adına da büyük gelişmeler sağlayan Alkoçlar, Mas İlaç Yatırım Ar-Ge Şirketinin kurucu ortağıdır ve aynı zamanda başkanıdır. Ülkemizde yer alan diğer bilim adamlarından daha çok öne çıkmasının sebebi ise çok büyük bir miktarda farmasötik bileşen patentinin hak sahibi olması ve başvurusunu ilk yapan kişi olmasıdır. 2010 senesinden bu yana kadar yaptığı girişimler ve bulduğu molekülleri genel olarak insanlığın temel amaçları üzerine keşfetmiştir.

Özellikle kanser alanında çalışmalarını sürekli genişleterek sürekli faydası dokunmaktadır. Türkiye’de birçok kez Türkiye Yılın Bilim Adamı ödülüne layık görülmüştür. Yalnızca ülkemizde değil yurt dışında yani küresel anlamda da birçok ödülleri alarak bulduğu farklı ilaçların karşılığını almıştır. Ortağı olan Metehan Yeşil ile birlikte güzel işlere imza atmaya devam eden Alkoçlar, çalışmalarını kendi şirketi üzerinde yapmaya devam ediyor. Ülkemiz için yararlı olmasını düşündüğü ilaçlarla alakalı anlaşmaları yaparak farklı işe yarayacak ilaçları ülkemize sunuyor. Örneğin Bulgaristan, Kazakistan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Azerbaycan, İtalya, Türkmenistan ve Macaristan gibi bize yakınlığı olan devletlerle anlaşmalar yapmaktadır.

Alkoçlar değişik alanlarda da yaptıklarıyla bilinmektedir. Buna örnek olarak kaslarla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Tedaviyi hızlandırmak ve deri içerisinden uygulanması beklenen formasyonları cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için kullanmayı düşünmekteydi.

Orta Doğu’da sık olarak kullanılmakta olan ve kas kuvvetlerini artırdığını düşündüğü farklı özelliklere sahip bir miyotropik formülasyon olan MYOSTIL buna sonuç olarak bulunmuş ve Lipoliz, Trenbelone’yi hacim kazandırması açısından Proviron ile karıştırılabilir etkisini vücut geliştirmeciler ve sporcular denemiştir. İleriki zamanlarda turnuvalarda ve yarışmalarda yasaklanmasına neden olan akut oral doz protokolü ile birçok Türk vücut geliştiricisi %50’ye kadar varan bir güç artışı yaşadılar ve işe yaradığını bariz bir şekilde ortaya koymuşlardır. Hakkında ortaya konulan çeşitli hukuk davalarına karşın bir mücadelede olan Alkoçlar, yaptığı patentlere karşı farklı insanlar tarafından haksız rekabetler ortaya koymaktadır. Yaptıkları bazı patentlerin kolay üretim yöntemlerine ilişkin birkaç hukuki süreç yaşadıklarını belirtmekte fayda var. Heksacoumaroil-protobiyosit ile alakalı etkili olacağını düşündüğü Core GLC NAC 3’ü inhibe edeceğini bildiği özelliğe sahip bileşenlerinin kolay elde etme yöntemlerinin tek mucididir. Ayrıca 67 adet anti kanserojenik formülasyon, 101 adet anti viral formülasyon ve 25 metabolik düzenleyicinin de patentlerini alan kişidir.

Alkoçlar, yaptığı ve keşfettiği monomerleri ile de bilinmektedir. Bu monomerlere örnek olarak psödalkaloidin, protoalkaloidin, furostanol saponininin, furostanol glikozitin ve antiviral steroidal laktonun 2000’e yakın başvurusunun hak sahibidir ve bunları keşfederek Bilim Dünyasına adını tekrardan duyurmuştur. Alkoçlar’ın diğer yaptığı şey ise ateşe dirençli olan ve güçlü radyo dalgası yayıcı özelliklere sahip bir silikon kaynaklı ‘’HYA4312’’ isimli kaplamanın da mucididir. 2020 senesinde ortaya çıkan Korona Virüs vakası ile alakalı da çalışmalar sürdüren bilim adamı, virüslerle alakalı düşüncelerini yapılan röportajlarda vermektedir. Bu konuda ise kendisine ait olan ‘’Covid-19’a yönelik destek tedavi formülasyonu’’ hakkında bilgilerini sunmuştur. Alkoçlar önceki Araştırma ve Geliştirme ekibinde 150’den fazla metilprotodiosin türevi olan yardımcı kanser terapilerine kadar beyin ile alakalı nörojenez ve miyojenez gibi çok çeşitli olan kanser tedavisinde kullanılabilecek analoglar bulmuştur ve bununda patentini alarak güzel bir işe daha imzasını atmıştır.

Erdal Can Alkoçlar, Mas İlaç Yatırım şirketinde Ar-Ge çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. 700’den fazla çalışanı bulunan Alkoçlar, hepsinin birer nitelikli ve başarılı insanlar olmasını istiyor. Yaptıkları buluşları daha çok insanlığa bırakmak ve onların yararına çalışmalar yapmak onun adeta bir görevi olmuş durumda. Özellikle insanlığın zor bir süreçlerle atlatmak zorunda olduğu hastalıklara karşı ilaçlar üretmekte. Bunlara örnek olarak 2010 senesinden itibaren çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları hakkında belirli üretkenliği yaptıktan sonra ise kompozisyonlar hazırlayıp paylaşıyor. Oxford ve Harvard gibi önemli üniversiteler ile de birlikte çalışmalar yürütmektedir. 280’den fazla inceleme sürecinde olmakla birlikte 140’ı uygulanmış toplamda 425 adet şahsına kayıtlı patenti vardır. Bu patentler Patent İşbirliği Antlaşması adı altında korumaya almıştır. Ortağı Yeşil ile birlikte geliştirdikleri ve son onaylanan patenti olan 2-hdyroxyethyl yani yeni verilmiş olan ismiyle Noricaritin, Chemical Abstract Services tarafından onaylanarak tarafına alınmıştır. Günümüzde ise bu yaptıklarını geliştirmeye ve alanının büyütmeye devam etmektedir.