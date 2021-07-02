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Jeuvenile Sayesinde Cilt Lekelerinizden Kurtulun


Cilt lekeleri cildimize renk veren hücrelerin düzensiz bir biçimde çalışmasından dolayı ortaya çıkan lekelerdir. Pek çok cilt lekesi uzun süreli olarak güneş ışınlarına maruz kalmaktan dolayı meydana gelir. Bunun dışında genetik faktörler, yanlış kozmetik ürünlerin kullanılması ve bazı ilaç kullanımları da ciltte lekelerin gözlenmesine neden olabilmektedir. Cilt lekeleri kötü bir görüntüye neden olmasının yanı sıra ciddi rahatsızlıklara da haberci olabilmektedir. Doğum lekesi gibi bazı lekeler vücuda zarar vermese de bunlar dışındaki cilt lekeleri sağlık problemlerinin olabileceğine işaret edebilmektedir. Bunun dışında zararsız cilt lekelerinin oluşumunun önüne geçilmesi adına Jeuvenile marka Alpha Arbutin leke karşıtı serum sayesinde cilt lekelerinizden kurtulabilmeniz mümkün olmaktadır. Bu sayede her daim güzel bir görüntü elde edebilmeniz söz konusu olur.

Cilt Lekesi Nedir?

Cilde doğal rengini vereye yarayan melanosit adı verilen hücrelerin çok fazla üretiminden veya düzensiz olmasından kaynaklı olarak cilt üzerinde meydana gelen lekelerdir. Cilt üzerinde oluşan lekelerin pek çoğu güneş altında fazla vakit geçirmekten dolayı ortaya çıkmış olsa bile genetik faktörlerden kaynaklı olarak da cilt lekeleri oluşumu gözlenebilmektedir. Genel olarak ellerde, yüzde, kollarda ve sırt bölgelerinde rastlanan cilt lekeleri kötü bir görüntüye neden olabilmektedir. Aynı zamanda bu lekeler cilt kanseri gibi ciddi rahatsızlıkların belirtileri arasında da yer alabilmektedir.

Cilt Lekelerinin Türleri Nelerdir?

Doğuştan ya da sonradan oluşmuş bazı cilt lekesi türleri bulunmaktadır. Doğum lekeleri gibi doğuştan olan cilt lekeleri zararsızdır ve vücutta ömrümüzün sonuna kadar bizlere eşlik eder. Doğum lekesi dışında sonradan oluşabilecek lekeler aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:

  • Melazma adı verilen cilt lekeleri güneş gören bölgede meydana gelen ve çoğunlukla kadınlarda gözlemlenen bir leke türüdür.
  • Vitiligo adındaki cilt lekesi melaosit hücrelerinin ölmesi ya da vücut içerisinde çok fazla üretilememesinden dolayı cilt üzerinde gözlemlenmektedir. Süt beyazı rengindedir ve yüzde kollarda ve bacaklarda oluşumu gözlenir.
  • Güneş lekeleri çoğunlukla yaz aylarında ortaya çıkan ve vücudun güneşe maruz kalmasından dolayı belirginleşen kalıcı lekelerdir. Yaz aylarında koyulaşan bu lekeler daha belirgin bir hal almaktadır.
  • Çiller özellikle açık ten rengine sahip olan kişilerde çoğunlukla gözlemlenen cilt lekelerinden bir tanesidir.

Cilt Lekelerinin Nedenleri Nelerdir?

Cilt lekelerinin oluşumu pek çok faktörden kaynaklı olabilmektedir. Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalmak dışında da cilt lekesi gözlenebilmesi mümkün olmaktadır. Cilt lekelerinin oluşumuna nenden olabilecek diğer faktörler aşağıdaki gibidir:

  • Özellikle yaz aylarında yaptırılan ağda ve epilasyon türevi işlemler,
  • Kişilerin yüksek tansiyondan kaynaklı olarak kullandığı ilaçlar,
  • Genetik yatkınlık,
  • Yaşın ilerlemesi,
  • Hamilelik süreci,
  • Hormon bozukluklarını gidermek maksadıyla yapılan hormon tedavileri,
  • Son kullanma tarihi geçen kozmetik ürün kullanımı,
  • Cilt enfeksiyonlarına yakalanmak,
  • Dengesiz beslenme biçimi,
  • Yeteri miktarda sıvı tüketiminin yapılmaması,
  • Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin kullanılması da cilt lekeleri nedenleri arasında yer almaktadır.

Cilt Lekeleri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ciltte oluşabilen lekelerin türüne göre tedavi de değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra cilt lekesi tedavisi süresi de ciltte bulunan lekenin derinliği ve büyüklüğüne oranla değişkenlik göstermektedir. Güneş ışınlarına maruz kalmadan kaynaklı oluşan lekelerin tedavilerinde cilt lekesi giderici serumlar kullanılabilmektedir. Bu noktada Jeuvenile’in geliştirip üretmiş olduğu  en iyi leke karşıtı serum ile cilt lekelerinin önüne geçebilmeniz mümkün olmaktadır. Bu sayede daha temiz bir cilt görüntüsüne sahip olabilir ve cildinizde leke oluşumunun önüne geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi için https://www.jeuvenile.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

📆 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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