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Taşımacılıkta Konfor Kamyon ve Kamyonet Modelleri


Kullanımı en yaygın ticari araç modelleri arasında kamyon ve kamyonet modelleri bulunur. İnşaat, tarım, hayvancılık, lojistik ve gıda gibi farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu araç modellerinden olan kamyon ve kamyonetler, kullanıcılarına iş hayatında konfor sağlar. Ağır yüklerin taşınması için kullanılan kamyonların kasa tasarımlarında açık ve kapalı sistemler kullanılır. Araçların marka ve model özelliklerine göre taşınan yük kapasitesi farklılık gösterir. Yük taşımak için kullanılan diğer araçlardan biri ise kamyonetlerdir. 3 bin 500 kilogramdan fazla ağırlık taşıyamayan motorlu taşıtlar kamyonet olarak adlandırılır. Sürücü ve bir yolcunun seyahat edebildiği bu araçları farklı yüklerin taşıma için kullanabilirsiniz. Otomotiv markalarının ürün seçenekleri arasında farklı özelliklere sahip kamyon ve kamyonet modellerini görebilirsiniz. Açık kasa, kapalı ve frigo sistemlerin bulunduğu kasa modelleri, iş hayatında kullanıcılara konfor sağlar. Nakliye firması, gıda sektörü ve inşaat gibi farklı alanlarda yüklerin taşınması için açık ve kapalı kasa kamyon ve kamyonet modellerini tercih edebilirsiniz. Sıfır ve ikinci el araç seçenekleri arasında bütçenize uygun alternatifleri değerlendirebilirsiniz.

Kamyon ve Kamyonet Fiyatları

İş dünyasının vazgeçilmezleri arasına ticari araçlar yer alır. Kullanımı en yaygın ticari araçlar arasında kamyon ve kamyonet seçenekleri bulunur. Ağır yüklerin taşınması için üretilen bu araçları, farklı otomotiv markaların ürün grupları arasından inceleyebilirsiniz. Yük taşıma kapasitesi bakımından kamyonlar, kamyonet modellerinden daha ağır yükleri taşıyabilir. Yapısal olarak bu araçlarda, kamyonetlerden daha büyüktür. İş ihtiyaçlarınıza göre kamyon ve kamyonet modelleri arasındaki farklı alternatifleri değerlendirebilirsiniz. İkinci el piyasasındaki ilanları inceleyerek kamyon ve kamyonetler için fiyat araştırması yapabilirsiniz. Bu araçların satış fiyatları, satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunar. Araçların kilometresi, değişen parça özellikleri, motor özellikleri ve model yılı gibi kriterler fiyatları doğrudan etkiler. Model yılı ve kilometresi düşük, sıfır araçlara benzer özelliklere sahip kamyon ve kamyonetlerin satış fiyatları diğer seçeneklere kıyasla yüksek olabilir. Kamyon ve kamyonet ilanları hakkında detaylı inceleme yapmak için sektorden.com sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfa üzerinden satılık kamyon ve kamyonet modellerini inceleyebilirsiniz.

📆 30 Haziran 2021 Çarşamba 01:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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