Büyük Veri ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu

Tedarik zinciri optimizasyonu kuruluşlar için büyük önem taşımaktadır ve günümüzdeki büyük veri ile birlikte git gide gelişmektedir. Kuruluşlar ve tedarikçileri arasındaki basit bağlantılardan tedarik zinciri ağlarına büyük bir geçiş yaşandı. Tedarik zinciri ağlarını, malzeme ve ürünleri tedarikçiler, müşteriler, fabrikalar ve depolar arasında taşımak için kullanılan lojistik ve nakliyenin bir kombinasyonu olarak düşünebilirsiniz. En basit şekli ile tedarik yönetimi işletmenizin dolaşım sistemini oluşturur. İşin çeşitli aşamalarında ihtiyacınız olan malzemeleri tedarik edemezseniz işletmenizin düzgün çalışması mümkün değildir. Bu nedenle her işletmenin etkili bir tedarik zinciri yönetimine ihtiyacı bulunmaktadır.

Etkili Bir Tedarik Zinciri Optimizasyonu İçin Yapılması Gerekenler

Lojistik Yönetimi ile Karıştırmayın

Tedarik zinciri yönetimi sıklıkla lojistik yönetimi ile karıştırılmaktadır. Ancak bu ikisi pek çok yönden birbirinden ayrılır. Lojistik yönetimi tek bir organizasyonun sınırları içerisinde olan etkileşimleri kapsarken tedarik zinciri birlikte çalışan ve ürünün pazara dağıtımını etkileyen bütün bir şebekeyi temsil eder. Öte yandan lojistik; dağıtım, tedarik, onarım ve stok yönetimi gibi eylemler üzerinde çalışır. Lojistikten farklı olarak tedarik zinciri, geleneksel lojistiğe ait olan tüm eylemler ile birlikte pazarlama, yeni ürün geliştirme, finans ve müşteri hizmetleri gibi konularla da ilgilenmektedir.

Küresel Olarak Düşünüp Yerel Olarak Hareket Edin

Bu sadece coğrafi bir referans değil, aynı zamanda tedarik zinciri planlaması hakkında stratejik olarak düşünürken de dikkate alınması gereken önemli bir noktadır. Şirketlerin küresel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup mal ve hizmet alımı için küresel fırsatları değerlendirmesi gerekir. Üreticiler ise birden fazla kanalı düşünmeli ve tedarik zinciri sürecinin kademelerinde en uygun stok seviyelerini belirlemelidir. Bununla birlikte, tedarik zincirinin yürütülmesi sırasında kritik kaynaklardaki yatırımlarınızı en üst düzeye çıkarmak için yerel olarak optimize etmek önemlidir.

Kuruluşunuzun Temel Yetkinliklerine Odaklanın

Birçok kuruluş optimal dağıtım ağını belirlemek, navlun faturalarının ödenmesi ve denetimini sağlamak veya bilgi sistemlerinin geliştirilmesini desteklemek gibi pek çok şeyi tek başına yapmaya çalışır. Bu sırada dış kaynaklardan faydalanabileceğini fark etmez. Çoğu zaman, özel bir üçüncü taraf sağlayıcıya güvenerek, şirkete uzun vadede daha iyi bir değer katılabilmektedir. Kuruluşlarınızın temel yetkinliklerine odaklanmak, işinizi büyütmenize ve tedarik zinciri çözümlerini geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Teknolojiden Yararlanın

Gelişen teknoloji ile birlikte tedarik zinciri optimizasyonu, simülasyon ve yapay zeka artık tüm alanlara yayılmıştır. Tedarik yönetimi de bu alanların başında gelmektedir. Bu teknolojiler, üretim, depolama ve nakliye süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir ve tüketiciye en doğrudan hizmet en uygun maliyet ile ulaştırmanızı sağlayabilir. En nihayeinde böylece tedarik zincirinin yönetimi sırasında bilgi akışı hızlanır ve hata yapma oranı en aza indirgenir.

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Kaynak : https://dijitalis.com/blog/buyuk-veri-ile-tedarik-zinciri-optimizasyonu/

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