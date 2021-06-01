Çocuklara Özel Sosyal Medya Müzesi Açıldı

İlgi çekici dekorlarla ve farklı konseptlerle dikkat çeken Türkiye’nin ilk sosyal medya deneyim müzesi Happy Hour TR, çocuklar için hazırlanan Happy Hour Kids konseptiyle ilk kez Tepe Nautilus’ta açıldı. Happy Hour TR Kids’te çocuklar enerji ve mutluluk veren, 16 farklı konseptle hazırlanmış rengarenk odalarda fotoğraflar çekilebilecek.

Çocuklar için özel tasarlanmış konseptlerle oluşturulan birbirinden renkli ve farklı odalarla benzersiz bir deneyim yaşatan Happy Hour TR Kids, kapılarını Tepe Nautilus’ta açtı. Türkiye’nin ilk sosyal medya müzesi olma özelliğini taşıyan ve 2019‘da açılan Happy Hour TR, renkli dünyasının kapılarını bu kez çocuklar için aralıyor. Türkiye’de ilk olan Happy Hour TR Kids, top havuzundan disko odasına, bulutlardan dev şekerlere kadar 16 farklı konsepti eğlence ve teknolojiyle birleştirerek çocuklarla buluşturuyor.

Çocukların eğlence dünyasında hijyen ilk sırada

16 farklı konseptin yer alacağı Happy Hour Kids’te sağlık ve hijyen koşulları ise en üst seviyede uygulanacak. Konsept odaları arasında kurulan hijyen istasyonlarının yanı sıra ziyaretçilere maske, dezenfektan ve eldiven tedariği de sağlanacak. Tek seferde maksimum 30 kişinin girebileceği müze alanında her seansın ardından dezenfeksiyon işlemi yapılacak.

Tepe Nautilus, minik ziyaretçilerini aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği, birbirinden renkli ve mutlu anılar biriktireceği Happy Hour TR Kids’in büyülü dünyasına davet ediyor.