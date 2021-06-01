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Çocuklara Özel Sosyal Medya Müzesi Açıldı


İlgi çekici dekorlarla ve farklı konseptlerle dikkat çeken Türkiye’nin ilk sosyal medya deneyim müzesi Happy Hour TR, çocuklar için hazırlanan Happy Hour Kids konseptiyle ilk kez Tepe Nautilus’ta açıldı. Happy Hour TR Kids’te çocuklar enerji ve mutluluk veren, 16 farklı konseptle hazırlanmış rengarenk odalarda fotoğraflar çekilebilecek.

Çocuklar için özel tasarlanmış konseptlerle oluşturulan birbirinden renkli ve farklı odalarla benzersiz bir deneyim yaşatan Happy Hour TR Kids, kapılarını Tepe Nautilus’ta açtı. Türkiye’nin ilk sosyal medya müzesi olma özelliğini taşıyan ve 2019‘da açılan Happy Hour TR, renkli dünyasının kapılarını bu kez çocuklar için aralıyor. Türkiye’de ilk olan Happy Hour TR Kids, top havuzundan disko odasına, bulutlardan dev şekerlere kadar 16 farklı konsepti eğlence ve teknolojiyle birleştirerek çocuklarla buluşturuyor.

Çocukların eğlence dünyasında hijyen ilk sırada

16 farklı konseptin yer alacağı Happy Hour Kids’te sağlık ve hijyen koşulları ise en üst seviyede uygulanacak. Konsept odaları arasında kurulan hijyen istasyonlarının yanı sıra ziyaretçilere maske, dezenfektan ve eldiven tedariği de sağlanacak. Tek seferde maksimum 30 kişinin girebileceği müze alanında her seansın ardından dezenfeksiyon işlemi yapılacak.

Tepe Nautilus, minik ziyaretçilerini aileleriyle keyifli vakit geçirebileceği, birbirinden renkli ve mutlu anılar biriktireceği Happy Hour TR Kids’in büyülü dünyasına davet ediyor.

📆 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:44   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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