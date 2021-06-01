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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Toplum » Experix Oto Ekspertiz E&N Danışmanlık Müşterilerine, Alpha Asisstance’tan 1 Yıl YOL YARDIM hizmeti
Experix Oto Ekspertiz E&N Danışmanlık Müşterilerine, Alpha Asisstance’tan 1 Yıl YOL YARDIM hizmeti


Experix Oto Ekspertiz E&N Danışmanlık İle Alpha Asisstance 1 Yıl YOL YARDIM ürünleri hizmet alımı ile ilgili sözleşme imzaladı.

Eskişehir’de imzalanan sözleşme ile Experix Oto Ekspertiz  Bayileri Aracılığı İle; Oto Ekspertiz hizmeti alacak  Müşterilerine Ücretsiz Sunulması adına büyük bir imza attılar.

E&N Danışmanlık kurucusu Nuri YILMAZ;

Alpha Asisstance asistans hizmetlerini müşterilerine tek bir sistemde her noktaya cevap verebilir ve bu noktada kolay ulaşılabilir oldukları için tercih edilmelerindeki en büyük olgu olduğunu ve hızlı piyasa koşullarına ayak uydurmanın zorluklarını Teknolojin üst seviyede kullanılması ile aştıklarını belirtti.

Firmamızın Profesyonel iş ortakları ile güç kazanarak devam ettiğini Yol yardım konusunda müşterilerimize herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamamaları için müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerin yol gösterici olduğunu, özellikle bu konuya yoğunlaşarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu belirtti.

Nuri YILMAZ ayrıca 2.El sektöründe tabuların yıkıldığını dile getirerek ALPHA ASİSSTANCE güvencesi ile 8 yaş 160,000 Km Kapsamında 1 AY 1000 Km mekanik garantide Yaş sınırını aşarak 10 Yaş 160,000 Km olarak sektöre tek olarak giriş yaptık.

Bu hizmetlerimizi hızlı ve 7 / 24 ulaşılabilir teknoloji ile ortak ilerlediklerini dile getiren

E&N Danışmanlık Kurucusu Nuri YILMAZ sektörde ses getirecek çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bunun da örneği olarak 10 Yaş 160,000 Km araçlara 1 Ay 1000 Km hizmet vermektir diyerek sınırları biraz aştık diyerek ALPHA ASİSTANCE firmasına çok teşekkür etti.

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Yön Kur. Bşk. Yard.  Emre ÖZTÜRK, E&N Danışmanlık ile yaptığı anlaşma ile bayilerine yeni bir değer kattıklarını ve ayrıca ALPHA ASİSSTANCE güvencesi ile 1 YIL YOL YARDIM’ını müşterilerinin ücret ödemeden sahip olabileceklerini dile getirdi. 1Temmuz itibari ile Zorunlu olacak Ekspertiz raporlarında da Türkiye genelinde ve Eskişehir’de farkındalık yaratarak 8 Yaş yerine 10 yaş 160,000 Km kapsamındaki araçlara 1 ay 1000 km boyunca yine Alpha Asisstance güvencesiyle hizmet vererek Experix ailesi olarak farkındalık ve hizmet güvencesi ile tek olduklarını dile getirdi.

Ayrıca Emre ÖZTÜRK Ekspertiz sektöründe farkındalık katarak müşterilerine daha iyi hizmet verme çalışmalarında hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Bu kapsamda E&N Danışmanlık ile imzaladıkları işbirliği anlaşmasından duydukları memnuniyeti de sözlerine ekleyerek Otomotiv piyasasına hayırlı ve faydalı olmasını diledi.

Galeri
📆 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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