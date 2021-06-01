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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » SİL AT GİTSİN HAYATINDAN
Ahmet Berhan Yılmaz
SİL AT GİTSİN HAYATINDAN


Kibriyle kasılanları, nefse uyup azanları,

Kula kuyu kazanları, sil at gitsin hayatından.

***

Yalancı düzenbazları, ahlaksız hokkabazları,

Hırsız ve hilebazları, sil at gitsin hayatından.

***

Bu eş demez, bu dost demez, bu hısım, akraba demez,

İftira gıybeti bitmez, sil at gitsin hayatından,

***

Merhametsiz olanları, acımasız insanları,

Zalim ve vicdansızları, sil at gitsin hayatından.

***

Kul hakkını yiyenleri, fakiri görmeyenleri,

Millete zulmedenleri, sil at gitsin hayatından.

***

Makam hırsı olanları, öfkeden kuduranları,

Sen, bütün riyakârları, sil at gitsin hayatından.

***

Makamlara tapanları, paraya satılanları,

Çıkarcı dalkavukları, sil at gitsin hayatından.

***

Aslında çok da korkaktır, cesaret veren makamdır,

Onlar şeytanla ortaktır, sil at gitsin hayatından.

***

Zalimlere destek veren, mazlumları hakir gören,

Bunlardan menfaatlenen, sil at gitsin hayatından.

***

Her kim ki kula kul olur, Hakk’a karşı tavır alır,

Bir gün Allah’ından bulur, sil at gitsin hayatından.

***

Menfaati için yaşar, kötülükle dolar taşar,

Hırsı için canlar yakar, sil at gitsin hayatından.

***

Kim ki sevgi nedir bilmez, kimseye merhamet etmez,

Haksızlığa karşı gelmez, sil at gitsin hayatından.

***

Asla aklını kullanmaz, O hiçbir zaman uslanmaz,

İnsanlıktan nasip almaz, sil at gitsin hayatından.

***

50 yıllık dostun olsa, en yakın akraban olsa,

Kim ki böyle yaşıyorsa, sil at gitsin hayatından.

📆 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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