SİL AT GİTSİN HAYATINDAN

Kibriyle kasılanları, nefse uyup azanları,

Kula kuyu kazanları, sil at gitsin hayatından.

***

Yalancı düzenbazları, ahlaksız hokkabazları,

Hırsız ve hilebazları, sil at gitsin hayatından.

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Bu eş demez, bu dost demez, bu hısım, akraba demez,

İftira gıybeti bitmez, sil at gitsin hayatından,

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Merhametsiz olanları, acımasız insanları,

Zalim ve vicdansızları, sil at gitsin hayatından.

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Kul hakkını yiyenleri, fakiri görmeyenleri,

Millete zulmedenleri, sil at gitsin hayatından.

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Makam hırsı olanları, öfkeden kuduranları,

Sen, bütün riyakârları, sil at gitsin hayatından.

***

Makamlara tapanları, paraya satılanları,

Çıkarcı dalkavukları, sil at gitsin hayatından.

***

Aslında çok da korkaktır, cesaret veren makamdır,

Onlar şeytanla ortaktır, sil at gitsin hayatından.

***

Zalimlere destek veren, mazlumları hakir gören,

Bunlardan menfaatlenen, sil at gitsin hayatından.

***

Her kim ki kula kul olur, Hakk’a karşı tavır alır,

Bir gün Allah’ından bulur, sil at gitsin hayatından.

***

Menfaati için yaşar, kötülükle dolar taşar,

Hırsı için canlar yakar, sil at gitsin hayatından.

***

Kim ki sevgi nedir bilmez, kimseye merhamet etmez,

Haksızlığa karşı gelmez, sil at gitsin hayatından.

***

Asla aklını kullanmaz, O hiçbir zaman uslanmaz,

İnsanlıktan nasip almaz, sil at gitsin hayatından.

***

50 yıllık dostun olsa, en yakın akraban olsa,

Kim ki böyle yaşıyorsa, sil at gitsin hayatından.