New Well Ruj Çeşitleri İle Makyajınızı Renklendirin!

Ruj çeşitleri için birçok kadının sevdiği farklı seçenekler bulunuyor. Mat ruj çeşitleri, parlak ruj çeşitleri gibi seçeneklerde içerisinde sizin favoriniz hangisi? Makyaj stillerinde hangi rujları tercih ediyorsunuz? İşte ruj çeşitleri ile ilgili tüm detaylar içeriğimizde!

Ruj, makyajın vazgeçilmez ürünleri içerisinde bulunur. Dudakları renklendirerek ön plana çıkarır. Gerek günlük gerekse özel günlerde sıklıkla kullanılan bir makyaj malzemesidir. Renk seçenekleri oldukça fazladır. Kırmızı, bordo, pembe, şeftali ve nude tonları yoğun ilgi gören renklerdir. Ruj tercih ederken ürün yapısına dikkat etmek gerekir. Zor sürülen ve pütürlü görünüme yol açan rujlar özenle yaptığınız makyajınızın kötü sonuçlanmasına yol açabilir. Yumuşak sürülebilen rujlar, dudaklar ile daha kolay bütünleşmektedir.

Ruj çeşitleri ve uygulama öncesinde yapılması gerekenler

Hangi ruj çeşidini kullanırsanız kullanın öncesinde mutlaka dudak peelingi uygulamanız gerekir. Dudak peeling ürünü ölü derileri ve çatlak görüntüyü ortadan kaldırır. Dudakları pürüzsüz hale getirir. Böylece ruj kolayca sürülebilmektedir. Daha dolgun görünen dudaklara sahip olmak istiyorsanız uygulamadan önce dudakları lip balm ile nemlendirip dudak kalemi ile çerçeveleyebilirsiniz. Çerçeveleme işleminde dudak çizgisini hafifçe taşırırsanız daha dolgun bir görünüm elde edersiniz. Aynı zamanda dudak kalemini ruj renginden 1 ton koyu kullanmak gerekir.

Ruj nasıl sürülür?

Likit rujlar genellikle dudaklarda kuruluk yapar. Aynı zamanda uygulama sonrası bir şeyler içtiğinizde parçalanarak kötü bir görünüm yaratır. Bu gibi problemler yaşamak istemiyorsanız profesyonel ürünlere yönelmeli ve uygulama öncesi cildinizi iyi hazırlamalısınız. Dağılma yapmayacak ve parçalanarak kötü görünmeyecek likit ruj önerilerine ihtiyaç duyuyorsanız New Well ürünlerini kullanabilirsiniz. Likit lipgloss çeşitleri ile gün boyu dudaklarınız rengini koruyacaktır.

Dudaklarınızda parlak görünümlerden hoşlanıyorsanız New Well Shiny Lipstick serisini inceleyebilirsiniz. Zengin içeriği ve yumuşacık dokusuyla lipstick ruju çok kolay bir şekilde uygulayabilirsiniz. Kremsi yapısı, dudaklarınızın nemli kalmasını sağlar. Dudaklarınızda istediğiniz renk tonunu kolay bir şekilde yakalayabileceğiniz ürün, cildinizle dudağınızın arasındaki ton farkını giderir.

Sizde tüm ruj çeşitlerini incelemek ve uygun fiyatlar ile profesyonel makyaj malzemeleri kullanmak için newwell.com.tr web adresinde Dudak Makyajı kategorisine göz atabilirsiniz.

Galeri