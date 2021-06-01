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Türkiye Karting Şampiyonası, Tuzla’da Yapılacak İlk Yarış İle Başlıyor


Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verilen karting yarışları, Tuzla Belediyesi’nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü’nün organizasyonuyla yeniden başlıyor. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan karting pistinde yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında ara verilen karting yarışları, Tuzla Belediyesi’nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü’nün organizasyonuyla yeniden başlıyor. Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan karting pisti, 2021 Türkiye Karting Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Sezonun ilk yarışlarının yapılacağı etkinliğe rekor düzeyde sporcu katılması bekleniyor. Senior, Junior, Mini ve Master kategorileri yanı sıra, bu yıl ilk kez düzenlenen 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası katılımcıları da ilk kez piste çıkacak. 05 Haziran Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak olan organizasyon kapsamında, saat 13.00’de sıralama turları ve 14.25’den itibaren de ilk yarışlar yapılacak. 06 Haziran Pazar günü ise organizasyon saat 10.40’da başlayacak yarışların ardından, 17.00’deki ödül töreniyle sona erecek. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek etkinliğin Pazar günü saat 15.20’de gerçekleştirilecek büyük yarışı ve ödül töreni, Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayımlanacak.

“REKABETİ YÜKSEK KEYİFLİ BİR HAFTA SONU BİZLERİ BEKLİYOR   

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Yeni normalleşme adımları sonrasında uzun süredir yapılamayan karting yarışlarına ev sahipliği yapacağız.  Tuzla Belediyesi’nin katkıları ve Tuzla Motorsporları Kulübü’nün organizasyonuyla 2021 Türkiye Karting Şampiyonası önümüzdeki hafta sonu koşulacak. Çeşitli yaş gruplarında sporcular Türkiye’nin en güzel karting pistlerinden bir tanesi olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı Karting Pisti’nde güzel bir rekabet gerçekleştirecekler. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.

📆 03 Haziran 2021 Perşembe 18:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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