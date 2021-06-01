MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » KADIKÖY “KENTTE EKOLOJİK YAŞAM” TEMALI ÇEVRE FESTİVALİ BAŞLADI
KADIKÖY “KENTTE EKOLOJİK YAŞAM” TEMALI ÇEVRE FESTİVALİ BAŞLADI


Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında her yıl Haziran ayında “Kentte Ekolojik Yaşam” temasıyla düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali başladı. Pandemi tedbirleri nedeniyle bu yıl çevrimiçi platformlarda gerçekleşecek festival 26 Haziran’a kadar sürecek. 

Kadıköy Belediyesi’nin her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Kadıköy Çevre Festivali, ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene çevrimiçi platformlara taşındı. Festivalde konunun uzmanı akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin ve doğayı odağına alan çevre ve doğa gönüllülerinin katılımıyla bir dizi atölye ve seminerler yer alıyor. 26 Haziran’a kadar sürecek festivalde seminer ve atölyelere katılım için Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasından başvuru yapmak yeterli.  

KENTTE EKOLOJİK YAŞAM ATÖLYELERİ

Festival programında “Kentte Ekolojik Yaşam” başlığı altında toplam 6 atölye yer alıyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Şirin Yalvaç’ın 4 Haziran’da “Tıbbi Çaylar” adlı atölyesiyle başlayacak dizide; kişisel bakım için hazırlanan doğal ürünlerin ve kimyasal içermeyen temizlik ürünlerinin tariflerini, sağlıklı kalmanın püf noktalarını bulmak mümkün olacak. Çocukların da unutulmadığı festivalde, onlar için doğanın ritmiyle iklim dansı ve kompost atölyesi yer alıyor.  

İKLİM UYUM ve KENTTE EKOLOJİK YAŞAM SEMİNERLERİ

Seminerlerin ilki 5 Haziran’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay’ın konukluğunda başlıyor. Tolunay, “Ekosistemler ve İklim Değişikliği” başlıklı seminerde iklim değişikliğinin ormanlar ve diğer ekosistemler üzerindeki etkilerini irdeleyecek ve ekolojik yaşama dair bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Kentte Ekolojik Yaşam temasıyla 26 Haziran’a kadar sürecek festivalin ayrıntılı programı Kadıköy Belediyesi’nin web sayfasında yer alıyor. 

AZ ATIK ÇOK KOMPOST

Kadıköy Belediyesi Atıksız Yaşam Hareketi’nin bir parçası olan Atıksız Dükkan, yerli ve atalık tohumlarla birlikte organik atıklardan ürettiği kompostları, Atıksız Dükkan ziyaretçileriyle paylaşıyor. Tohum ve kompost için 7 – 12 Haziran tarihlerinde 10.00 – 19.00 saatleri arasında Feneryolu Atıksız Yaşam Pazarı’ndaki Atıksız Dükkan ziyaret edilebilir. 

📆 01 Haziran 2021 Salı 19:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR