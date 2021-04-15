Kadıköy’de otomobil alev topuna döndü

İstanbul Acıbadem D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Çaresiz sürücü aracından sırt çantasını alıp uzaklaştı. Yanan otomobil, çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 14:00 sıralarında D-100 karayolu Acıbadem köprüsü alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti.

Yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yanan aracını gören otomobil sürücüsü, aracından sırt çantasını alıp uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar, yanan aracı cep telefonu ile görüntülendi. Öte yandan araç yangını nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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