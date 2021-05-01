Saç Ekiminde Ön Saç Çizgisinin Önemi Nedir?

Saç ekimi pek çok yönüyle dikkat ve titizlik gerektiren bir operasyondur. Operasyon esnasında gelişebilecek küçük dikkatsizlikler dahi başarı oranının büyük ölçüde düşmesine sebep olabilir. En çok dikkat gerektiren konulardan biri ön saç çizgisidir.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu – Hair Health İstanbul

Ön saç çizgisi kişinin yüz ifadesini ve göründüğü yaşı büyük ölçüde etkileyen bir faktördür. Bu çizgi uygun bir şekilde belirlenmez ise saç ekiminin sonucunda istenmeyen görüntüler ortaya çıkabilir. Bu yüzden ön saç çizgisi belirlemede problem yaşamamak için işinde uzman bir hekimle çalışmak şarttır. Ön saç çizgisi belirleme sadece bilgi değil aynı zamanda yüksek oranda tecrübe gerektirir. Ön saç çizgisi belirlenirken yüzdeki altın oran ölçülerinden yararlanılır. Surat tipine en uygun çizgi belirlenir.

Bu noktada safir saç ekimi yaptırırken saç ekim merkezi ve doktor seçiminin önemini tekrar vurgulamakta fayda vardır.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu Kimdir?

Op. Dr. Hüseyin Kandulu Saç Ekimi

Hüseyin Kandulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuş ve üniversite eğitimine kadar Lefkoşa şehrinde yaşamıştır. Tıp fakültesinde eğitim görmek için Türkiye’ye gelen Hüseyin Kandulu, 6 senelik genel tıp eğitimini tamamladıktan sonra ilgisini en çok çekmekte olan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını tamamlayıp Op. Dr. ünvanını almıştır. Estetik cerrahı olarak yaklaşık olarak 15 senedir hizmet vermektedir.

Hüseyin Kandulu’nun Başarıları

Uzman olarak mesleğine başladığı andan itibaren sürekli gelişmekte olan tıp dünyasına ayak uydurabilmek için ve hastalarıyla en kaliteli şekilde ilgilenebilmek için dünyada yapılan en yeni çalışmaları ve gelişmeleri takip etmektedir. Yurt dışında geliştirilmiş olan yeni ve güvenilir teknikleri, ülkemizde uygulamaktadır. Hatta İngiltere’de de çeşitli çalışmalar yaparak şimdiye kadar az sayıda estetik cerrahın yapabildiği yöntemler hakkında uzmanlık sonrası uluslararası cerrahlara eğitimler vermektedir. Ayrıca Hüseyin Kandulu daha birçok cerrahi teknik alanında üst eğitimler almış ve bu eğitimlerin hepsini de başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Neden Hüseyin Kandulu?

Hüseyin Kandulu son zamanlarda estetik ameliyat olmak isteyen ya da cerrahi bir işlem olan saç ekimi işlemi yaptırmak isteyen hastaların araştırmakta olduğu oldukça başarılı bir estetik cerrahtır. Meslek hayatına başladığı andan itibaren adını sıkça duyurmayı başaran bu uzman doktorun başarısı sadece aldığı eğitimler veya yaptığı operasyonlar ile sağlamamıştır. “Ya en iyisini yaparım ya da hiç yapmam. Kendim için istemediğimi hastalarım için de istemem.” cümlesini hayat tarzı haline getirerek hastalarına iyi bir cerrahi müdahalenin yanı sıra güven ve samimiyet verir. Bu sebeple son zamanlarda saç ekimi yaptırmak isteyen hastaların en çok dikkatini çekmekte olan cerrahlardan birisi olmuştur.

Hüseyin Kandulu Nerede Hizmet Vermektedir?

Uluslar arası ve ulusal çapta binden fazla başarılı operasyona imzasını atmış olan, en çok da saç ekimi yaptırmak isteyen hastaların dikkatini çeken Hüseyin Kandulu zorunlu görevini tamamladıktan sonra birkaç sene boyunca bazı özel hastanelerde çalışmıştır. Birkaç senedir de hastalarını kendi açmış olduğu Kandulu Estetik Sağlık Hizmetleri’nde muayene etmektedir ve anlaşmalı olduğu özel hastanelerde birçok estetik ve saç ekimi operasyonlarını gerçekleştirmektedir.

Vücut Kılından Saç Ekimi Yapılır mı?

Bu soruya cevap olarak net bir “Evet” diyebilir. Ancak bu tip saç ekimlerinin ne kadar etkin olduğu tartışılır. Saç ekimi işleminde greftler genelde ense bölgesinden alınır. Ense bölgesinde yeterince donör bulunmadığı takdirde sakal, göğüs ve bacak bölgesinde donör özelliklere sahip greftler var mı diye bakılır. Ancak bu bölgelerdeki kılların yapıları saç tellerine göre farklılık gösterir.Kıl kökleri genetik olarak uzama kodlamasına sahiplerdir.

Vücudun diğer bölgelerindeki kıllar saç teli gibi uzayıp giden bir kıl tipi değildir. Belli bir seviyeye kadar uzar ve durur yada dökülerek tekrar çıkar. Bu durumda uzun saç kullanacak kişilerin bu tip saç ekimlerinden uzak durmaları gerekmektedir.

Aynı zamanda vücut kıllarının yapısı, kalınlıkları ve kök modelleri saçlar ile birbirini tutmaz. Bu yüzden de vücut kıllarından yapılan saç ekimlerinde problemli görüntüler ortaya çıkabilmektedir.

Vücut kıllarından saç ekimi yapma işlemi rahatlıkla ve kolaylıkla gerçekleştirilebilir ancak alınan riskler hakkında hasta mutlaka önceden bilgilendirilmelidir.

Saç Ekimi İşlemi Ne Kadar Sürede Tamamlanır?

Saç ekiminin tamamlanma süresi tamamen hastanın ekim yapılacak bölgesinin genişliğine ve ekilecek greft adedine bağlıdır. Bu sayıyı ekim yapılacak alanın genişliğine göre saç ekim uzmanı belirler.

Saç ekiminin uygulanma süresinde etkin rol oynayan diğer önemli faktör ise saç ekim uzmanıdır. Saç ekim uzmanının el becerisi, pratiği ve tecrübesi operasyonun süresini belirler. Bazı uzmanlar tek seferde 4500 ve üzeri greft nakletmeyi düşünürken bazıları ise bu operasyonu ikiye bölebilir. Bu tamamen saç ekim uzmanının çalışma politikasına bağlıdır.Ekilen köklerin sağlıklı beslenmesi için 2. Seans uygulamaları planlanabilir.

Bir seans ortalama 7-8 saat sürmektedir. Bu süreden fazla süren seanslar tercih edilmemelidir. Çünkü saç ekimi yapılırken hastaya lokal anestezi uygulanır. Etkisi bir süre sonra geçen anestezik ilaçlar operasyon uzadığında tekrar hastaya verilir. Bu ilaçların yinelenmesi hastanın sağlık problemi yaşamasına sebebiyet verebileceğinden seansların 10-12 saat gibi uzun sürelere sarkıtılması hasta açısından tehlike arz eder.

En doğrusu hastanın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde uzun sürebilecek seansları ikiye bölmektir. Bu hastayı rahatlatacağı gibi uzman hekimin de daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

DHI Saç ekimi süresi greftlerin sağlığı açısından da önemlidir. Köklerin dışarıda kalma süresi uzadıkça hayatta kalma şansları azalır. Greft alım işleminden sonra köklerin en kısa sürede nakledilmesi operasyonun başarısı açısından son derece önemlidir.

Saç Ekimi Sonrası Neler Yaşanır?

Saç ekim işlemi hastanın neredeyse bir gününü alır. İşlem tamamen bittikten sonra ekim alanı oksijen ile temas etmesi için açık bırakılırken, donör bölgesi antibiyotik bileşenli kremler sürülerek sargı bezleriyle kapatılır. Donör bölgesinin kapatılma amacı açık yaranın mikrop kapmaması ve operasyon sırasında enjekte edilen sıvıların akması durumunda size rahatsızlık vermemesi için yapılır. Hasta ekimin ertesi günü yapmış olduğumuz sargıyı dilerse çıkarabilir. Doktor hastaya 3. gün yapması gereken ilk yıkamayla ilgili ve operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ayrıntılı bir bilgi aktarımı yapar. Hasta 2. gün de yine evde istirahat eder.

3. gün hastanın ilk saç yıkama günüdür. Hasta bu ilk yıkamayı isterse saç ekim merkezine giderek yaptırabilir. Evde yıkama yapılacaksa uzman doktorun verdiği tavsiyeler ve bilgiler doğrultusunda hassasiyetle saç yıkanır. Saç yıkama işlemi bugünden sonra 10. güne kadar her gün 1 kez olarak yinelenir.

Saç ekimi 1. haftasında ekim alanında saçlar kendini gösterir. Yıkamanın da etkisiyle hızla uzayan saçlar hastanın yüzünü kısa süreliğine güldürür çünkü en fazla bir hafta sonra bu yeni saçlar şok dökülme dediğimiz 1 aya yayılan dökülmeyle kaybolur.

Saç ekiminde iki hafta sonra saç kökleri yeni kanallarına büyük ölçüde tutunmuşlardır. Hasta bu haftadan itibaren dikkatli olmak şartıyla spor yapabilir ve cinsel hayatına da geri dönebilir. Pek çok yasak bu hafta itibariyle ortadan kalkar ancak hasta ekim bölgesine dışarıdan gelecek zararlarla ilgili her zaman dikkatli olmalıdır.

Saç ekiminden 2 ay sonra yer yer saçların çıktığı görülür. Bu aydan itibaren çıkmaya başlayan her saç teli hastanın kalıcı saçlarıdır. Ve her geçen gün sıklaşarak uzamaya devam edecektir.

Saç ekiminden sonra ki 6. ayda hasta saçlı görüntüsüne kavuşmaya başlar. Bu aydan itibaren normal saç döngüsüne kavuşan saç oranı % 70 civarında olacaktır.

Saç ekiminden sonra 1. yıl artık saç ekimi sonucunun tam olarak alındığı zamandır. Başarılı bir operasyon geçiren hasta bu günlerde ekilen saçlarının % 90’ını görebilmektedir. Bundan sonraki hayatına dökülmeyecek sağlıklı saçlarıyla devam edecektir.