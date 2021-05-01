MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » İÇSELLEŞTİRME
Yıldırım Gündoğdu
İÇSELLEŞTİRME


Ülke olarak en büyük sorunumuz; konuşulanı, edileni, tutulanı, davranışa dönüştürememek, yaşam tarzı haline getirememektir.

Her şey kuru laftan ibaret.

Söylem var icraat yok.

Hep hamaset… Hep laf…

Ortamlarında mangalda kül bırakmayanlar…

Konuşmalarda vatan için ölenler…

Kürsüye çıktığında söylenmedik söz bırakmayanlar…

Cuma hutbelerinde çok güzel vaiz edenler…

Vatan için canımı veririm diyeler…

İş icraata gelince durum bambaşka bir hal alıyor. Söylenenle yapılanlar birbirine hiç benzemiyor.

“Her koyun kendi bacağından asılır!” misali, bireyci ve bencil bir yaşam alıp başını gidiyor.

Ahlak, dürüstlük, sevgi, saygı söylemde kalıyor…

“Gemisini kurtaran kaptandır.”  “Her koyun kendi bacağından asılır.” yanlışı, doğru kabul ediliyor. “Acırsan acınacak duruma düşersin, düşene birde sen vur!” anlayışı insanların beynine işleniyor…

Okulda öğretilenler, İslam dininde anlatılanlar, büyüklerin nasihatleri; gelenekler, görenekler hep söylemde kalıyor…

Bir içselleştirme sorunumuz olduğu ortada…

 Görünen köy kılavuz istemez.

Bir yerden başlama vakti çok gelmiş ve de geçiyor.

Güzel bir toplumda yaşamak istiyorsak: söylediklerimize önce birey olarak kendimiz inanmalıyız ve de  inandığımız bu değerleri önce kendimiz hayata geçirmeliyiz.

Biz değişirsek toplum; toplum değişirse ülke değişir…

Hep birlikte başarabiliriz.

Ne dersiniz?

📆 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR