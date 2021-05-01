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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » İnce Belli Sürahi Modelleri
İnce Belli Sürahi Modelleri


Masaların vazgeçilmezlerinden biri olan sürahi modelleri ister su tüketimi için ister diğer içecek türleri için oldukça uygundur. Kullanımı oldukça rahat olan ve masalarda mutlaka yerini alan modellerde sağlık açısından cam hammadde daha fazla kullanılır. Koku yapmayan, kapaklı ve kapaksız olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Kapaklı modellerde tıpa tasarımı mantarlı tıpa kullanılarak elde edilir. Cam kapaklı olan modellerde plastik ve ahşaba dair hiçbir ham madde yer almadığı için daha fazla kişi tarafından tercih edilir. Kullanım rahatlığı ve özellikle de temizleme rahatlığından ötürü bu modellerden yedekli bir şekilde alınır.

Mantar Tıpalı Sürahi Modelleri

Daha spor masaların baş tacı olan mantar tıpalı sürahi modelleri ile sularınızı taze bir şekilde içebilirsiniz. Hiçbir kokuya maruz kalmadan, suyu ısıtmadan tüketilmesine olanak sunan bu modeller aynı zamanda çeşitli boyutlara sahiptir.

Mini modelleri başucu sürahisi olarak kullanabileceğiniz gibi gün içerisinde tek kişilik masalarınızda da kullanabilirsiniz. Daha büyük modelleri ise kalabalık sofralarınızda kullanabilirsiniz. Orta boyutlu olan modelleri ise günlük kullanımlarda tercih edebilirsiniz. 

Uygun Fiyatlı Sürahi Modelleri

Uygun fiyatları ve sağlık açısından son derece özel içerikleri ile sürahi modelleri sizleri bekliyor. İster şeffaf modellerle klasik sofralar elde edebilir ister renkli modellerle sportif ve canlı sofralar elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey online adrese giriş yapmak ve alışverişe başlamaktır. 

Ürünleri incelemek için; https://www.madamecoco.com/surahi-ve-siseler/

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📆 25 Mayıs 2021 Salı 21:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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