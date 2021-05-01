İpek Kravat Kullanım Alanları

İpek kravat modelleri kravatların en şık görünüme sahip olanlarındandır. Bu ipek kumaşın özelliklerinden dolayıdır. Geçmişten günümüze zenginlik ve şıklığın göstergesi olarak kullanılan ipek parlak ve renkli bir kumaştır. İpeğin verdiği pürüzsüzlük hissiyatı, renklerin kendilerini gösterebilmesine olanak tanır. İpek kravat kullanan erkekler bulundukları ortamda kolayca dikkat çekmeyi başarırlar. Çünkü ipek kravatların karşı konulmaz bir cazibesi var. Parlak ve canlı renkler kullanıldığında ise bu etki artar. Bu yüzden üst yöneticiler çoğunlukla ipek kravatlar kullanır. Aynı zamanda ilgiyi üzerinizde görmek istediğiniz toplantıda ipek kravat takmanız size yarar sağlar. Kravatkolik.com yüzlerce çeşit farklı model ve renk seçenekleri ile sizlere en kaliteli hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

Yazlık İpek Kravat

İpek kravatlar yaz mevsimi için de uygundur. Çok hafif aksesuarlardır. Bu yüzden parlak, canlı renklerin takılması yaz mevsiminde de uyum gösterir. Farklı model takım elbise ile kullanmanız hatta ceketsiz kullanmanız bile mümkündür. Dikkatli olmanız gereken nokta kravat stilini ceket veya takım elbise stilinize uygun seçmektir. Aynı zamanda ipek kravatlar çamaşır makinesinde yıkanmamalıdır. Kuru temizleme dışında bir yöntem kullanmak kalıcı bir hasar oluşturabilir ya da kravatın ömrünü azaltır. Saklanırken de rulo haline getirilmesi daha sağlıklı olur

Desenli İpek Kravat

İpek kravat modelleri özellikle de saf ipekten yapıldıklarında sıradan kullanımlar ile boşa harcanmaması gereken kravatlardır. Özel günlere saklanması ve titizlikle kullanılması kravat ömrünü ciddi oranda arttıracaktır. Aslında ipek, güzel göründüğü kadar çok hassas bir kumaştır ve titizlikle kullanılmazsa formunu kolayca kaybeder. İpek kumaş bir desen ile tasarlandığında gösterişli görünümü daha da artacaktır.

Şal Desenli İpek Kravat

Desenli ipek kravat çeşitleri, ipek kumaşının kendini tam anlamıyla gösterebildiği model şal desenli ipek kravat modelleridir. Klasik desenden daha çok ipek kumaşının kendisi kadar gösterişli ve etkileyici desenlerle tasarlanır. Ayrıntılı, gösterişli ve etkileyici bir motif olan şal deseni, en çok desenli ipek kravat çeşitleri arasında yer almaktadır. Günlük hayatta kullanılmayacak türden gösterişli bir kravattır. Şal desenli ipek kravatlarda piliseli ipek kravat ise en çok tercih edilendir. Piliseli ipek kravat pilise detayları sayesinde daha da saygın bir görünüm kazandırır.

İpek Kravat Fiyatları

“fiyat/performans” değerlendirmesi yapıldığında, italyan ipek kravat başta gelirdi. Uzun süre kullanabileceğiniz ve dayanıklı olan italyan ipek kravat takım elbiselerle beraber giyilebildiği gibi günlük yaşam için de uygundur. İpek kravat tercih edenlerin dikkat etmesi gereken nokta takım elbiselerin kravat yanında daha az gösterişli kalmamasıdır. Çünkü parlaklığı ve esnekliği sayesinde ipek kravatın kıyafetinizden daha önce dikkat çekmesi çok mümkündür. Özellikle de aklınızda herhangi bir imaj varsa bu durum çok önemlidir. Size uygun ve dikkatle seçilmiş kravat dikkatleri üzerine toplar ve takım elbisenizle beraber asil görünmenizi sağlar.

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