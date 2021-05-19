Sağlıklı Yaşam Ayaklardan Başlar, Ayak sağlığı Podolife’la Başlar…

PODOLİFE Ayak Sağlığı ve bakımı konusunda hizmet vermek üzere kurulmuştur. Tüm hizmetlerimiz steril ve hijyenik ortamda verilmesi ilk ve değişmez prensibimizdir. PODOLİFE paramedikal bir kuruluş olarak, her türlü ayak problemlerinin ayak bakımının sınırları içerisinde tırnak ve ayak problemlerinin giderilmesini sağlar.

Türkiye’de ayak sağlığında ilklerin arasında yer alan PODOLİFE’ın kurucusu Çiğdem ÖZYILMAZ Almanya Grastollen Schule Für Podologie eğitim almıştır. 18 yıllık tecrübesiyle danışanlarına hizmet vermektedir. PODOLİFE uzman ekibiyle 18 yıldır on binin üzerinde danışanına ulaşan PODOLİFE Ayak Sağlığı çözüm odaklı bakım yöntemleriyle danışanlarına ulaşmaya devam etmektedir.

Çağımızın problemi olan diyabetin ayaklar üzerindeki etkisi bilinmekte; PODOLİFE diyabetik hastaların ayak sağlığına önem veren ve koruyucu bakımlarıyla diyabetik hastaların ayak ve tırnak problemleriyle mücadelesinde tek adrestir.

Podolife Ayak Sağlığı merkezinde batık tırnak, tırnak mantarı, nasır, siğil, çatlak topuk bakımı, topuk dikeni, deformite tırnak, baş parmak çıkıntısı (hallux valgus), bilgisayarlı ayak analizi, basış problemleri, kişiye özel tabanlık, medikal ortopedik ayakkabı ve terlik, batık tırnakta bant sistemi, batık tırnakta 3TO tel uygulaması gibi hizmetleriyle sorunlarınızın çözümü için Podolife Ayak Sağlığı Merkezi danışanlarına çözüm odaklı hizmet vermektedir. Bostancı Podolife El ve Ayak Sağlığı Merkezinde eğitimli, tecrübeli ekibimizle ile sizlere hizmet vermekteyiz.

Bostancı PODOLİFE Ayak Sağlığı ve Bakım Merkezi, Kadıköy başta olmak üzere Ataşehir, Erenköy, Maltepe, Caddebostan, Üsküdar, Suadiye ve Kartal semtlerinde yaşayan ve ayak sağlığı sorunu yaşayan danışanlarına hizmet vermektedir. İstanbul Anadolu yakasının her noktasındaki danışanların rahatlıkla ulaşabileceği bir lokasyon da, İstanbul Kadıköy’e bağlı Bostancı’da hizmet vermektedir.

HAYATINIZIN HER ALANIN DA, SİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYAN AYAKLARINIZA İYİ BAKIN

PodoLife Ayak Sağlığı Merkezi’nde ayak ve tırnak anatomisine uygun bakımlar steril ortamda gerçekleşmektedir. Ayak ve tırnaktaki problemler tespit edilerek izlenecek yol haritası ve bakım yöntemi belirlenir. Medikal ayak bakımı ayağın doğal yapısını koruyan estetik olarak fazlasını sunan hijyenik profesyonel bakımdır.

Medikal ayak bakımında makası yalnızca tırnağı kesmek için kullanıyoruz. Böylece yumuşak dokuda oluşabilecek yaralanma riskini ortadan kaldırmış oluruz. Güzelleşmek uğruna sık sık el ve ayak tırnakları için önemli olan kutıkullar kesilerek temizlik yapılıyor. Kesilerek alınan kutıkullar tırnak kökünü (matrix) dış etkenlerden, mikroorganizmalardan koruyan dokudur. Kutıkulların kesilmesi çoğalmasına ve sertleşmesine neden olur. Ayrıca vücudumuzu koruyan bu etlerimizin kesilerek alınması dışarıdaki milyonlarca mikroba davetiye çıkarır.

Diyabetli hastanın tırnak bakımı ve tırnak kesimi konusunda ayak sağlığı uzmanına danışması önemlidir. Diyabet hastaları ayaklarına en çok dikkat etmesi gereken danışan grubudur. Periyodik medikal ayak bakımı yaptırmak çok önemlidir, her sağlıklı birey içinde bu geçerlidir. Diyabetik hastalar için yanlış yapılan uygulamalar ya da ihmal edilen küçük ayak problemleri ileride ciddi sorunlara yol açabilir. Yaşam kalitesini koruyabilmek için diyabetli ayak konusunda tecrübeli ayak sağlığı uzmanı ve podolog tarafından koruyucu ayak bakımı merkezimizde yapılmaktadır.

BATIK TIRNAK 3 TO TEL sistemi ile TIRNAK ÇEKİLMESİNE gerek kalmadan AĞRISIZ, ACISIZ, HIZLI ve KALICI bir şekilde tırnak batmasını ortadan kaldırılır.

Tel tekniği roninvaziv bir yöntemdir. Uygulama ağrısız ve acısızdır. Tırnak batmasına en iyi alternatiftir.



Tırnak batması ihmal edildiğinde oluşan enfeksiyon kontrol altına alınmadığı zaman ciddi boyutta sorunlara neden olduğu gibi tırnak mantarına da zemin hazırlanmış olur.

TIRNAK MANTARI İLE YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Tırnak mantarı ne yazık ki çok fazla önemsenmemekte birlikte hatta normalmiş gibi algılanmaktadır. Tırnak sağlığı aslında çok ihmal edilen ama aslında genel sağlığımızı çok etkileyen bir durumdur. Tırnak mantarı önemsenmediğinde bacak sağlığını da olumsuz etkileri vardır. Sağlıklı bacaklar ancak sağlıklı ayaklarla mümkün olur.

PODOLİFE Ayak Bakımı Merkezinde tırnak mantarı; tırnaktakı mantarlı dokuyu özel aletler ile sağlam tırnağa zarar vermeden temizlemekle alttaki mantarlı dokuya kullanılan özel solüsyonların ve hekimin önerdiği ilacın mantarlı dokuya daha iyi penetre olması sağlanıyor. Tırnak mantarının temizlenmesi iyileşme süresini de kısaltmaktadır

NASIR KABUSUNUZ OLMASIN

BOSTANCI PODOLİFE AYAK SAĞLIĞINDA nasırın neden oluştuğu tespit edilerek özel cihaz ile kullandığımız krem ve solüsyonlar periyodik bakımlarla ayaklarınızdaki nasırları tamamen temizliyoruz

Uygulamalarımız; Batık Tırnak, Nasır, Tırnak Mantarı, Bilgisayarlı ayak analizi,

Medikal Ayak Bakımı, Medikal tırnak jel Uygulaması, Batık tırnak 3TO Tel sistemi, Podo tayping, olarak sıralanabilir.

Detaylı uygulamalarımız hakkında bilgi alabilmek için; 02164458380 ve 05079966262 numaralarından merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Podolife Ayak Sağlığının kurucusu Çiğdem Özyılmaz, ekibi ve tecrübesiyle ayak sorunlarınıza çözümler sunuyor. PODOLİFE Ayak Sağlığın’ da danışanlarımızın aldıkları hizmetten ve ayak problemlerinden nasıl kurtulduklarını Google PODOLİFE yorumlarından görebilmektesiniz. Batık Tırnak Uygulamaları, Nasır Bakımı Uygulamaları, Mantarlı Tırnak uygulamaları Basış problemleri ( Düz taban, Çukur ayak ), Kişiye özel tabanlık gibi ihtiyaçlarınız için Bostancı ayak sağlığı merkezi PODOLİFE ‘dan ONLINE ÜCRETSİZ RANDEVU alınız. Çiğdem Özyılmaz, batık tırnak, diyabetik medikal ayak bakımı, tırnak mantarı, nasır bakımı, siğil bakımı ve medikal tırnak ortezi (Onikoplasti) gibi ayak ve tırnak sorunlarına çözümler sunuyor.

GEÇMEYEN AĞRILARINIZIN AYAK VE BASIŞ ŞEKLİNİZDEN KAYNAKLANABİLECEĞİNİ BİLİYORMUSUNUZ?

Ayakta, bilekten başlayarak parmaklara kadar tüm kemik ve yumuşak dokuların, eklem ve bağların birbiriyle uyum içinde çalışması gerekiyor. Ayaklardaki statik düzensizlik ise dizlerde ve tüm omurga sisteminde hatta baş bölgesi dahil ağrıların oluşmasına neden oluyor. Ayak rahatsızlıklarında ilk olarak yapılması gereken ayağın biyometriğinin saptanmasıdır.

Çukur ayak, düz taban, içe ya da dışa basma gibi dengesiz bası bozuklukları günlük yaşantımızda:

* Tırnak batması ve deformiteleri.

* Tırnak mantarı.

* Denge bozukluğu.

* Yürüme eyleminde normalden daha çabuk yorulmak.

* Ayakların bazı bölgelerinde nasırlaşmalar.

* Topuk dikeni gibi sorunlara neden olur.

* Omurgada bozukluklara neden olur.

* Yanlış postür

Ayak fonksiyonunda çok az bir bozukluk, ayaktan başlayarak bacak kası ve tendonları, diz, kasık, bel, boyun, kalça ve sırta kadar vücudun her yerinde çeşitli problemlere yol açar. Bu yüzden ayak bakımına özen vermek tüm vücuda önem vermektir.

Vücudumuzda belirli yerlerimizin ağırı yapıyor olması sadece bulunan bölgenin değil farklı etkenlerden dolayı olabilecek bir durum dur; örnek olarak skoloyoz, diz, kalça, bel, boyun gibi komplikasyonlar yanlış duruşu düzeltmek için merkez yerden başlamak gerekir yani AYAK’ tan.

AYAK ANALİZİ – KİŞİYE ÖZEL TABANLIK

Ayak yapısında meydana gelen bozuklukları, bu bozukluklara yol açan faktörlerin belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınması için ayak analizi çok önemlidir. Ayak analizi yürüyüşteki bozuklukların, ayaktaki deformasyonun ve basınç noktalarının tespit edilmesi amacıyla yapılan değerlendirmedir. Vücudumuzun ağırlık merkezinin bir basınç ölçüm cihazı üzerindeki konumunu belirler. Bu statik görüntü ile ayağın basınç tepe noktalarını tespit eder. Statik ve dinamik özel ölçümler sonrasında ayağın deformasyonuna yönelik, anatomik yapısında uygun kişiye özel tabanlık tespit edilir.

Ayak yapısı herkeste farklı özeliklere sahip olduğu için tabanlıkların kişiye özel olarak hazırlanmalıdır. Kişiye özel tabanlıklar ayak yapınıza, günlük aktivitelerinize, yaptığınız spora da yönelik sizi çok daha sağlıklı destekleyecektir.

Kişinin ayak analizi alınarak ayaktaki basısına uygun şekilde hazırlanan kişiye özel tabanlık, medikal ortopedik terlik ve finn comfort ayakkabılar ile bedenin ağırlığı net olarak ayak tabanına yayılarak denge sorununuzda düzeltilir. Sürekli kullanıldığında ayak problemleriniz yok olduğu gibi ileride oluşabilecek ayak sorunlarınız da engelleyecektir.

KİŞİYE ÖZEL TABANLIK KULLANILDIĞINDA

Ayak problemlerinizin daha hızlı iyileşmesini ve tekrarlanmamasını sağlayacaktır.

İleride oluşabilecek problemlerinizi engelleyecektir.

Attığınız her adımda omurganızı destekleyecektir.

“AYAKLARINIZI SAKLAYARAK SORUNLARINIZDAN KURTULAMAZSINIZ”

18 yıldır Podolife Ayak Sağlığı merkezinde uygulanan Ücretsiz Muayene hizmeti bu yıl da aynı şekilde devam etmektedir. Bu yıl sadece Covid-19 nedeni ile randevusuz ve HES KODU olmadan danışanlarımıza hizmet verememekteyiz.

İlk muayenenizde sizlere yapılacak bakım hakkında bilgilendirilir. Bakım hizmetinin devamı için en iyi ve en sağlıklı yol belirlenir.

Pandemi sürecinde maske, eldiven, galoş, genel merkez hijyenik ve mesafe kuralları genelgeye tam anlamıyla uygulanmaktadır.

‘STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON OLMAZSA OLMAZIMIZ’

Podolife Ayak Sağlığı olarak önceliğimiz bizden hizmet alan danışanımızın ve hizmet veren uzmanın sağlığının korunması açısından B tipi otoklav kullanımı son derece önemlidir.

Gerçek sterilizasyonun olmazsa olmazı B tipi OTOKLAV’dır,

Yüksek basınçlı su buharlı B tipi OTOKLAV ile 134 C. derece doymuş bir ortamda sterilize edilmektedir. Yüksek buhar basıncı ve ısı ile mikroorganizmaların hücre zarını patlatarak onları etkisiz hale getirir. Sterilizasyon işlemi sonucunda virüsler, bakteriler, mantar gibi patojen olan ya da olmayan mikroorganizmaları yok eder. Otoklav: Sterilizasyon işlemi için kullanılan yüksek basınçlı ve ısı ile aletlerin sterilizasyonun da kullanılan cihazdır.

Sterilizosyon: Bir aletin üzerinde ya da içinde bulunan mikroorganizmaların yok edilmesine denir.

Kuru hava sterilizasyonu ile B tipi OTOKLAV aynı şey değildir.

Türkiye de yaşayan her 10 kişiden birinin Hepatit B taşıyıcısı olduğu ve bunu, kendinin de bilmediğini düşünürsek eğer;

OTOKLAV kullanılmayan yerde bakım yaptıracak kadar CESARETLİ misiniz?

PANDEMİ DÖNEMİNDE SİZLERE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYORUZ…

Podolife Ayak Sağlığı Merkezi kurucusu Çiğdem Özyılmaz merkezin 18 yıldır hizmet verdiğini belirterek, “Sadece Anadolu Yakası için değil, İstanbul ‘un Avrupa yakasındaki danışanlara da hizmet vermektedir.

Podolife Ayak Sağlığı Merkezi’nde randevusuz hizmet verememekle birlikte, girişler HES KODU ile yapılmaktadır.

Podolife Ayak Sağlığı Merkezi’nde batık tırnak (3TO Tel sistemi), tırnak mantarı, nasır, kalınlaşmış tırnak, siğil bakımı ve bakım ürünleri olan solüsyon ve kremlerin satışı yapılmaktadır. www.podo-life.com web sitesinde Gehwol, Alessandro, Allpresan, Mykored, Finn Comfort, Tabia, Bauerfeınd, Bonny silver, gümüş çorap markalarına ait ayak bakım ürünleri bulabilirsiniz. 2018 yılında ürün stoklarına gelen Tabia markası da Podolife Ayak Sağlığı Merkezi’nde satılmaktadır. Doğadan Gelen Bakım ürünlerine içeren organik bir marka olan Tabia A C ve E vitaminleriyle ayak ve el bakımı için gerekli olan takviyeyi sağlayan ürünlere sahiptir.

‘YURT DIŞINDAN DANIŞANLARI VAR ‘

Hem yurt dışından hem de Şehir dışından da danışan kabul ettiklerini belirten Çiğdem Özyılmaz; Almanya, İngiltere, Fransa, Dubai, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bodrum, Bursa, İzmit, Sakarya, Yalova, Bolu ve diğer çevre illerden danışanlar Podolife Ayak Sağlığı Merkezini tercih ediyor.

Podolife 2003 yılından bu yana verdiği hizmetlerde danışanlarına her zaman çözüm odaklı bakım ve uygulamalarıyla danışanlarının memnuniyetini kazanmıştır.

PODOLİFE FARKINI YAŞAYIN

PODOLİFE Ayak Sağlığı Merkezi’nde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

TIRNAK BATMASI (Batık Tırnak) 3TO Tel sistemi

TIRNAK MANTARI

NASIR BAKIMI

DEFORME TIRNAK BAKIMI (Deformite Tırnak)

DİABETİK AYAK BAKIMI

MEDİKAL AYAK BAKIMI

KİŞİYE ÖZEL TABANLIK

MEDİKAL TIRNAK PROTEZİ (ONİKOPLASTİ)

ÇATLAK TOPUK BAKIMI

MEDİKAL ORTOPEDİ AYAKKABI & TERLİK

TOPUK DİKENİ

SİĞİL BAKIMI

HALLUX VALGUS (KEMİK ÇIKMASI)

KALINLAŞMIŞ TIRNAK BAKIMI & TAKİBİ

KALINLAŞMIŞ DERİ BAKIMI & TAKİBİ

SPORCULARDA AYAK BAKIMI

HAMİLELİKTE AYAK BAKIMI

ÇOCUKLARDA AYAK BAKIMI

AYAK KOKUSU GİDERME

BİLGİSAYARLI AYAK ANALİZİ

AYAKLARINIZA EN İYİ BİZ BAKARIZ

Periyodik bakımlarla ayak sağlığı konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Uzman kadromuz ile sizlere en iyi hizmeti en iyi fiyata sunmak için çalışmaktayız.

Sterilizasyon da otoklav ile Podolife Ayak Sağlığı Merkezi’nde güvendesiniz. Kullandığımız aletlerin sterilizasyonu bizim için çok önemli çünkü sizin sağlığınız bizim işimiz.

Kalınlaşmış tırnakta çözüm PodoLife Ayak Sağlığı merkezinde periyodik bakım ile tekrar anatomik yapısına kavuşmak mümkündür. Doğru medikal ayak bakım ile oluşabilecek sorunları önler mevcut sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.

Ayak bakımı yaparken kullandığımız makinamız sıvı püskürtmeli mikro motorun özel solüsyonu antiseptiklidir. Ayak ve tırnaklarınıza bakım yapılırken aynı zamanda ayağınız ve tırnağınız dezenfekte olur. Ayağın doğal florasında bulunan patojenik mikroorganizmalara karşı sizi korumaya almış olur.

Sizde ayak bakımlarınızı steril edilmiş hijyenik ortamda PODOLİFE’ dan hizmet alabilirsiniz.

Randevusuz hizmet verememekteyiz. Merkezimizde randevusuz hizmet verememekle birlikte, girişlerde HES KODU ile yapılmaktadır. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz.

PODOLİFE AYAK SAĞLIĞI MERKEZİMİZDE Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm hizmetlerimiz hijyenik ve steril ortamda yapılmaktadır. Maske, Hijyen, Mesafe kuralları uygulanmaktadır.

Ayak problemleri kişileri sıkıntıya sokan ve ayak rahatsızlıklarını endişe verici hale getirir. Kötü bir sağlık sorunu olarak akla gelmese de, yetersiz ayak sağlığı bir kişinin yalnız yaşamak ve sosyal etkinliklere katılmasını ciddi biçimde etkiliyor.

Arabanızı birkaç yıl sonra yenisi ile değiştirebilirsiniz, hatta daha iyisini alabilirsiniz. Ayaklarınız size ömür boyu hizmet etmesi gerekir ve onların yenilerini satın alamazsınız veya yenisiyle değiştiremezsiniz.

SAĞLIKLI AYAKLARIN TEK ADRESİ PODOLİFE

İstanbul Kadıköy’de Bostancı Ayak Sağlığı Merkezi olarak bilinen Podolife Ayak Sağlığı Merkezi’miz ayak sağlığı uzmanı ve podolog ile hizmetlerine devam ediyor.

AYAKLARINIZA EN İYİ BİZ BAKARIZ

Ücretsiz muayene randevu formunu doldurarak rezervasyon gerçekleştirebilirsiniz.

https://blog.podo-life.com/ sayfasından ise el ve ayak sağlığı hakkında önemli paylaşımlar, ipuçları, tavsiyeler ve öneriler yer almaktadır.

Podolife Ayak Sağlığı Merkezi Web Sayfası: https://podo-life.com/

Podolife Ayak Sağlığı Merkezi Telefon: 0 216 445 83 80-0507 996 62 62

Podolife Ayak Sağlığı Merkezi Mail: info@podo-life.com

Podolife Ayak Sağlığı Merkezi Çalışma saatleri Pzt – Cts: 09:30 – 20:00

Hafta içi ve hafta sonu arayabileceğiniz danışma hattı olan 0507 996 62 62 Whatsapp numarası ile Podolife’a ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı Yaşam Ayaklardan Başlar,

Podo-Life sağlıklı günler diler.

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