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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » 17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu


İstanbul’da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu – Tıkla İzle

Ülke genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle 29 Nisan’dan 17 Mayıs’a kadar süren 17 günlük tam kapanma uygulaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde özel araçlarını tercih eden vatandaşların yoğunluğunun yanı sıra tam kapanma sürecini, şehir dışında geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculukları da eklenince kentin ana arter ve caddelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Acıbadem, Altunizade, Beylerbeyi katılımlarıyla, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Ataşehir, Ümraniye ve Kavacık katılımlarında trafik yoğunluğu gözlendi. İBB’nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40’da itibarıyla yüzde 35 olarak ölçüldü.

📆 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[b]
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[b]
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[b]
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[c]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[c]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[d]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[d]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[e]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[e]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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