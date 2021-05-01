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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul’da metrobüste rehine krizi
İstanbul’da metrobüste rehine krizi


İstanbul Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.

Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

📆 13 Mayıs 2021 Perşembe 20:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 39 25 6 8 87 43 +44 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray (X) 39 25 6 8 77 35 +42 81 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe (X) 39 24 7 8 70 40 +30 79 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu[a]
4 Trabzonspor (Y) 39 18 14 7 48 36 +12 68 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu[a]
5 Sivasspor 39 15 17 7 52 42 +10 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu[a]
6 Hatayspor 39 17 10 12 62 52 +10 61
7 Alanyaspor 39 16 9 14 57 45 +12 57
8 Fatih Karagümrük 39 15 12 12 59 51 +8 57
9 Gaziantep 39 14 13 12 58 51 +7 55
10 Göztepe 39 13 12 14 58 57 +1 51
11 Konyaspor 39 12 13 14 49 48 +1 49
12 Çaykur Rizespor 39 12 12 15 53 67 -14 48
13 Kasımpaşa 39 12 10 17 46 55 -9 46
14 Yeni Malatyaspor 39 10 15 14 48 50 -2 45
15 Başakşehir 39 11 12 16 41 55 -14 45
16 Antalyaspor 39 9 16 14 41 55 -14 43
17 Kayserispor 39 9 14 16 34 50 -16 41
18 BB Erzurumspor (D) 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü (D) 39 10 8 21 46 64 -18 38
20 Gençlerbirliği 39 10 8 21 43 74 -31 38
21 Denizlispor (D) 39 6 10 23 37 72 -35 28

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