Bebeğiniz İçin En Uygun Bezi Nasıl Seçersiniz?

Bebeklerin bakımıyla ilgili en önemli unsurlardan biri de bebek bezidir. Özellikle bebeklerin konforlu bir gün ve gece geçirmeleri, ıslaklık hissetmemeleri ve pişik sorununun meydana gelmemesi için bez seçiminin dikkatlice yapılması gerekiyor. Piyasada farklı markalar tarafından üretilmiş onlarca farklı seçenek bulunuyor. Bu durum ebeveynlerin akıllarının karışmasına yol açabiliyor. Peki, nelere dikkat etmeli? İşte yanıtlar…

Yüksek Emicilik Özelliği

Elbette bebek bezi seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurların başında emicilik geliyor. Bebek bezinin yüksek emicilik özelliğine sahip olması, bebeklerin ıslaklık hissinden uzak kalması anlamına geliyor. Dolayısıyla seçim yaparken bebek bezlerinin emicilik performansının da göz önünde bulundurulmasında fayda olacaktır.

Oksijenle Temas

Bununla birlikte bezlerin bebeklerin cildinin oksijen ile temasını kesmiyor olması da önemlidir. Bir başka deyişle bezler hava alabilen bir yapıya sahip olmalıdır. Bu durumun bezin kalınlığı ile alakalı olmadığını da belirtelim. İnce olması, bebek bezinin hava alması anlamına gelmez. Kalın olması da oksijen geçirgenliğinin olmadığı şeklinde yorumlanmamalıdır. Çünkü bu özellik tamamen bebek bezlerinin üretiminde kullanılan malzemelerin türü ile ilgilidir.

Ergonomi

Yukarıda sıraladığımız iki unsur kadar önemli olan bir diğer husus da bezlerin ergonomik olmasıdır. Takıldığında bebeklerin vücudunu sarabilecek bir şekle sahip olması, sızmaları önleme adına önem taşıyor. Ergonomik tasarım bebeklerin konforu bakımından da önemlidir çünkü hareket etmeleri sırasında onlara herhangi bir rahatsızlık vermez.

Yan Bantlar

Bebek bezinin sabit kalabilmesi yani kaymaması için yan bantların kalitesine dikkat edilmelidir. Kalitesiz yan bantlar bebek bezinin kullanımı noktasında çeşitli sıkıntılar yaşanmasına yol açabilir. İşte bu nedenle yan bantların yapısına mutlaka göz atmalısınız. Kolaylıkla takılıp çıkarılabilen bir yapıya sahip olması, kullanımı ve kaymaması bakımından önemli bir kriterdir.

Fiyat

Bu sıralamada fiyatın da mutlaka bulunması gerekiyor. Çünkü bebek bezi çok uzun süre son derece yoğun bir şekilde kullanılan malzemelerdir. Dolayısıyla uygun fiyatlı olması kuşkusuz tüm aileler için önem taşıyan bir unsura dönüşüyor. Bu noktada önerimiz Joker internet sitesinden alışveriş yapılması oluyor. Çünkü joker.com.tr adresinde bebek bezlerinde fiyatlar her daim makul seviyede tutuluyor.