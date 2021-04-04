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Protez Saç Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?


Protez saç bakımı, biyolojik saç bakımı kadar kolaydır. Saç ekimi işleminden daha kısa ve kolay bir işlem olarak, 2 ile 3 saat içinde tamamlanmaktadır. Bakım için protez saç şampuanı, kremi ve özel tarak kullanmanız yeterli olacaktır. Uzmanınıza danışarak saçınız için en doğru tercihi yapabilirsiniz.  

Protez Saç Şampuan Kullanımı Nasıl Olmalıdır? 

Protez saç şampuan kullanımı protein ağırlıklı ve özel keratin takviyeli olmalıdır. Gerçek saç kullanılan doğal saç protezlerinde, saçın dengeli ve canlı görünmesi için özellikle kimyasal kullanmayan şampuanlar seçilmelidir. Protez saç bakımı için ideal markalar, özel geliştirilmiş formüllerle renkli saçlar, Pu ve Mono saç modellerine göre geliştirilmiş seçenekler sunar.  

·         Şampuanlar cilde zarar vermez, cildi ve saçları besler.  

·         Elektriklenmeyi ve kabarmayı engeller.  

·         Cildin ve saçın havalanmasına katkı sağlar.  

·         Nemli ve yumuşak görünmesinde etkilidir.  

·         Sağlıklı ve doğal görünmesine destek olacaktır.  

·         Günlük duş rutininizle birlikte kullanabileceğiz şampuanlardır.  

·         Saçınızın modelini ve biçimini değiştirmeyecekti.  

Protez Saç Tarak Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Saçınızı tararken hassasiyet göstermeniz, hem saç tellerinin kopmaması hem de saçınızın kaymaması için önemlidir. Saçınızın 30 cm bir uzunlukta olduğunu varsayarsak, kök kısmından 10 cm aşağıdan tutarak, saçınızın yapıştırma kısmına baskı uygulamadan tarama yapmanız gerekmektedir. Protez saç bakımı için yumuşatıcı ve nemlendirici bakım kremleri kullanmanız, saçınızın daha kolay taranmasını sağlayacaktır. Yıkama ve krem uygulama aşamasında, saçı karıştırmamak, çitilememek ve çekmemek daha uzun süre dayanıklı kalmasında etkili olacaktır. Sağlıklı ve doğal görünmesi için ilk aşamada tarak ve şampuan kullanımına dikkat etmek faydalı olacaktır.  

Protez Saç Kaşındırır Mı? 

Protez saç cildin hava almasını ve su ile temas etmesini engellememektedir. Cildin zarar görmemesi için kullanılan medikal yapıştırıcılar, özellikle cilt hassasiyetleri ilk planda yer alarak düzenlenmiştir. Saçın ve cilt derisinin hava alması, su ile temasında kötü sonuçlar oluşturmaması, kaşıntının olmasını da engellemektedir. Cilde uzmanlar tarafından yapıştırılan protez saç, doğal göründüğü kadar, kaşıntı ve sıkma yapmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Yıkama, kurutma ve kremleme yaparak saçınızın sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz.  Protez saç bakımı ve Protez saç uygulanmasını Tap Hair Protez Saç Merkezi Detaylı olarak anlatmış bakınız detaylar https://www.taphair.com/hizmet-protez-sac-istanbul

📆 30 Nisan 2021 Cuma 12:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş (X) 36 24 6 6 78 38 +40 78 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe (X) 36 22 7 7 64 36 +28 73 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray (X) 36 22 6 8 68 33 +35 72 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 37 17 13 7 45 34 +11 64 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 36 16 9 11 60 44 +16 57
6 Alanyaspor 37 16 9 12 55 39 +16 57
7 Sivasspor 36 13 16 7 49 41 +8 55
8 Gaziantep 36 14 12 10 54 45 +9 54
9 Fatih Karagümrük 36 13 12 11 51 44 +7 51
10 Göztepe 36 12 12 12 52 49 +3 48
11 Antalyaspor 37 9 16 12 38 50 -12 43
12 Konyaspor 36 10 12 14 42 46 -4 42
13 Çaykur Rizespor 36 10 12 14 47 59 -12 42
14 Yeni Malatyaspor 36 9 13 14 42 48 -6 40
15 Başakşehir 36 10 10 16 39 54 -15 40
16 MKE Ankaragücü 36 10 8 18 43 57 -14 38
17 Kayserispor 36 9 11 16 33 49 -16 38
18 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 -15 37 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 37 9 10 18 40 62 -22 37
20 Gençlerbirliği 36 9 8 19 37 64 -27 35
21 Denizlispor 36 6 10 20 36 66 -30 28

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