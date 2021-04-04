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Taksim Camii, Çamlıca Camii ile aynı karede


Ramazan Ayı’nın son Cuma günü 7 Mayıs tarihinde açılışı planlanan Taksim Camii’nde, son hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor.

Ramazan Ayı’nın son Cuma günü 7 Mayıs tarihinde açılışı planlanan Taksim Camii’nde, son hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor. Avize, mihrap, minber yerleştirilerek ince işçilikler yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii ve Çamlıca Camii aynı karede görüntülendi.

Taksim Camii’nin 7 Mayıs Cuma günü açılması için hazırlıkları tamamlanıyor. Dış cephede bütün hazırlıklar tamamlanan caminin mahyası bile asıldı. Havadan görüntülenen camii muhteşem mimarisi ile Taksim meydanının siluetini güzelleştirdi. Çekilen görüntülerde Çamlıca Camii ve Taksim Camii aynı karede görüntülendi. Caminin içinde 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi yerleştirilerek elektrik tesisatını testleri yapıldı.

4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından açılışa gün sayan cami içine takılan korkuluk camlarının temizliği yapılmaya başlandı. Mihrap ve minber yerine yerleştirilerek son düzeltmeleri yapılıyor. Cami içerisinde bulunan iskelelerin tamamı söküldü. Ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı.

Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde “Allah (c.c), Muhammed (s.a.v.), Ebubekir (r.a.), Ömer (r.a.), Osman (r.a.), Ali (r.a.)” yazılı 6 hat levhası yerleştirildi. Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi’nin 285’inci ve 286’ncı ayetleri ile Haşr Suresi’nin 20’nci ve 24’üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103’üncü ayeti yazılıyor.

Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami 2 bin 482 metrekare arsanın yaklaşık 16 bin 500 metrekarelik bölümüne inşa edildi. 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek camide Konferans ve sergi salonları yer alacak. 61 metre yükseklikte bulunan minarelerinin arasına mahya asıldı.

Galeri
📆 29 Nisan 2021 Perşembe 16:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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